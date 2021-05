Maroc/Coronavirus: 236 nouveaux cas en 24H et 5.473.809 personnes vaccinées

Le Maroc a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 16H à dimanche 16H, nouveaux cas confirmés de coronavirus, pour un total national depuis le début de l’épidémie de 513.864 contaminations avérées, alors que 5.473.809 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, dont 4.390.752 ayant reçu la 2è dose, a indiqué le ministère de la santé.

De même, 8 nouveaux décès et 374 nouvelles rémissions, ont été recensés.

Le Maroc compte désormais 513.864 cas confirmés, 500.914 guérisons, 9.072 décès, et 3.878 cas actifs, dont 241 dans un état grave (14 sous intubation et 101 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Le ministère de la Santé invite ainsi les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.