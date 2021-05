Naissance d’un réseau d’acteurs : pour la promotion de la culture des droits de l’Homme via le cinéma

Un réseau d’acteurs pour la promotion de la culture des droits de l’Homme via le cinéma est né à l’issue d’une récente rencontre organisée par l’ARMCDH pour la présentation du premier guide pour la promotion de la culture des droits de l’Homme et de la citoyenneté.

Cette rencontre, qui a connu notamment la participation des associations et clubs de la citoyenneté et droits de l’Homme et de critiques cinéma, a été propice pour donner la parole aux différents contributeurs du guide afin d’intervenir à propos de la dynamique de sensibilisation aux droits de l’Homme à travers la culture et sur également le contenu du guide.

A cette occasion, il y a eu également la création d’un réseau de acteurs pour la promotion de la culture des droits de l’Homme via le cinéma dont la coordination est assurée par l’ARMCDH (association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme) et qui veillera à organiser d’autres rencontre pour développer les actions du réseau.

Il convient de rappeler que Le guide de promotion des Droits de l’Homme à travers le cinéma est initié dans le cadre du projet “Le cinéma plateforme pour l’éducation aux droits de l’Homme et la citoyenneté” (2018-2021) financé par l’Union Européenne et l’Ambassade des Pays-Bas.

Avant de clôturer la rencontre, les différents acteurs, dont notamment le juriste Mustapha Naoui, Abdelali Maalmi responsable du comité central pour l’éducation aux droits de l’Homme, au ministère de l’Education nationale et Fouad Chafiqui, directeur des curricula au ministère de l’Éducation nationale, ont formulé un certain nombre de recommandations pour consolider et appuyer les actions des clubs de la citoyenneté et des droits de l’Homme et des projections débats.

Ces recommandations portent principalement sur la mise en place d’un cadre légal d’intervention des clubs de la citoyenneté et des droits de l’Homme avec des circulaires organisationnels, etc., l’appui des clubs de la citoyenneté côtés logistique et organisationnel, le développement d’une annexe du guide qui explique les concepts relatifs à la citoyenneté et les principes des droits de l’Homme accompagnés d’exemples et le développement d’un annuaire régional des acteurs dans le domaine du cinéma qui peuvent intervenir auprès des clubs de la citoyenneté et des droits de l’Homme.

Il s’agit également de l’organisation des formations sur la base du guide afin de mettre en pratique le guide et l’améliorer sur la base des expériences des uns et des autres, la mise en place d’une charte éthique de travail des acteurs dans la promotion de la culture des droits de l’Homme via le cinéma et notamment en ce qui concerne la relation avec le public et, en dernier lieu, l’appel à l’ARMCDH afin de s’investir et porter cette dynamique dans les zones les plus reculées du Maroc.