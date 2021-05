Affaire Ghali: Arancha Gonzalez botte en touche

Evitant de donner suite au communiqué « incendiaire » du Maroc concernant la rôle et la position de Madrid dans l’affaire de l’hospitalisation du chef séparatiste Brahim Ghali en Espagne, la ministre Arancha Gonzalez, a préféré botter en touche.

Selon des médias ibériques, la cheffe de la diplomatie espagnole « n’a pas souhaité répondre à une question sur les +menaces+ du Maroc contenues dans le communiqué en date du samedi 8 mai ».

Interrogée sur le texte, ajoutent les médias, la ministre interrogée depuis le Paraguay où elle se trouve en visite de travail, a littéralement dit: « Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai déjà dit » à ce propos.

Dans des précédentes sorties, assez timides, Gonzalez n’a cessé d’invoquer des «raisons humanitaires» ayant motivé l’hospitalisation du chef du Polisario dans un hôpital de Logroño.

Mais fortement irrité de cette attitude, mais également de l’absence de toute explication officielle, le ministère des Affaires étrangères marocain a mis en avant le comment de la chose, autrement dit, l’accueil de Brahim Ghali sous une fausse identité et sans que les autorités marocains n’en soient avisées au préalable.

Pour la partie marocaine, « les considérations humanitaires n’expliquent pas que l’on soit complice d’une usurpation d’identité et falsification de passeport, destinées à contourner volontairement la loi, ni ne sauraient annuler les revendications légitimes des victimes de viol, de torture et des violations massives des droits de l’homme commises par le chef de la milice du polisario ».

Et de fait, « l’attitude de certains responsables gouvernementaux, préjugeant de la réaction marocaine et minimisant l’impact pourtant grave sur la relation, ne saurait occulter cette situation déplorable », relève le texte du département de Nasser Bourita, qui souligne que « la préservation du partenariat bilatéral est une responsabilité partagée, qui se nourrit d’un engagement permanent pour sauvegarder la confiance mutuelle, maintenir la coopération fructueuse et sauvegarder les intérêts stratégiques de deux pays ».

L’accueil de Ghali en Espagne est « un acte prémédité, un choix volontaire et une décision souveraine de l’Espagne, dont le Maroc prend pleinement acte et en tirera toutes les conséquences », soutient le texte.