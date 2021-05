Usage thérapeutique du Cannabis : 86% des Marocains sont favorables

Après deux reports, et une polémique qui n’a cessé d’enfler, le projet de loi 13-21 portant usage légal du cannabis a été adopté le 11 mars dernier en Conseil de gouvernement.

Dans la note de présentation du texte, il est clairement indiqué que l’objectif est d’instaurer un cadre légal pour l’exploitation et l’usage de cette plante « à des fins médicales et industrielles ».

En vertu de ladite loi, la culture de cannabis sera désormais conditionnée par une autorisation délivrée par une Agence dédiée, et exclusivement dans certaines provinces dont la liste sera fixée par décret.

De même, l’autorisation sera limitée aux quantités nécessaires pour satisfaire les besoins des activités de production de matières à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

Il en est de même pour les sociétés souhaitant opérer dans les secteurs de la transformation, l’industrialisation, l’importation exportation ou le transport de cannabis, qui se doivent de se conformer à un cahier de charges, préalable à l’octroi des autorisations.

En attendant les textes d’application qui fixeront clairement les modalités de mise en œuvre de la loi 13-21, les Marocains se sont prononcés sur la question, et ils sont plutôt favorables.

Il ressort, en effet, d’une étude-sondage, portée par l’Association Marocaine Consultative d’utilisation du Cannabis (AMCC), que plus de 86% des Marocains acceptent l’usage thérapeutique du cannabis.

Dans le cadre de ce sondage, mené par l’AMCC entre le 5 mars et le 30 avril 2021, un échantillon de 309 citoyens marocains âgés entre 25 et 60 ans, devait répondre à un questionnaire sur la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques, élaboré par une équipe médicale, scientifique et technique spécialisée.

Différents segments de la population de la ville de Casablanca, dont 59,2 % d’hommes et 40,8% de femmes, devaient ainsi répondre à 25 questions en relation avec ce projet de loi, actuellement devant le parlement.

Porteur de l’étude de l’AMCC, Dr Rabie Radouane nous explique que les questions étaient simples et directes pour que les personnes interrogées n’aient aucun mal à les assimiler et donc à répondre, mais aussi pour obtenir des réponses claires et représentatives.

« Avez-vous des informations sur l’usage médical du cannabis? Utilisez-vous du cannabis à des fins médicinales si nécessaire? Pensez-vous que la société marocaine accepte l’usage médical du cannabis? La légalisation du cannabis pourrait-elle contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et à développer des zones de plantation du cannabis? », étaient les questions posés aux sondés.

Il en ressort que 62% des répondants ont affirmé avoir des informations sur l’usage médical du cannabis, contre 40% ayant affirmé ne pas connaître le sujet.

À la question concernant la possibilité d’utiliser du cannabis à des fins thérapeutiques si nécessaire, 86,4% des répondants ont répondu «oui» à un moment où la réponse était «non» pour 13,6%. Quant à la question relative à l’acceptation de l’usage médical du cannabis par la société marocaine, 62,1% pensent que la société marocaine possède cette capacité, tandis que 37,9% pensent le contraire. Concernant la mesure dans laquelle les agriculteurs de la zone de plantation de cannabis pourraient bénéficier d’un potentiel de développement socio-économique, 87,4% ont confirmé la possibilité de ce développement, tandis que 12,6% des répondants n’étaient pas d’accord.

Un manque à gagner

Dans le même registre, le ministère de l’Intérieur a levé le voile, récemment, sur une étude qui a révèle que le nombre d’habitants qui s’adonnent à la pratique de la culture illégale du cannabis, à environ 400000 personnes, soit près de 60000 familles.

Les rentrées d’argent peuvent atteindre de 16.000 à 75.000 DH par an et par hectare pour les terres irriguées et fertiles. Ces sommes sont en baisse depuis plusieurs années, notamment à cause de la dépénalisation médicale et récréative du cannabis qui est en cours en Europe et qui menace l’activité illégale.

Globalement, fait noter l’étude, le revenu annuel total est passé d’environ 500 millions d’euros au début de la dernière décennie à environ 325 millions d’euros maintenant, contre un nombre final de transactions en Europe qui est passé d’environ 12 milliards d’euros à environ 10,8 milliards d’euros.

Le Maroc mise énormément sur l’Europe où, il est prévu que le marché du cannabis thérapeutique passe de 563,7 millions d’euros à 58 milliards d’euros en 2028. Le taux de croissance annuel du marché du cannabis médical est de 30%, sur le plan mondial et de 60% au niveau européen.

Selon l’étude du ministère de l’Intérieur, la situation législative actuelle, les marchés prioritaires pour le cannabis médicinal marocain sont l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, avec des projections de 25 milliards de dollars par an en 2028.

Concernant la part de la production marocaine sur les marchés européens, le ministère de l’Intérieur a présenté deux options concernant les objectifs d’exportations marocaines de chanvre à usage légal en Europe à l’horizon 2028.

La première représente 10% du marché ciblé du cannabis médicinal (42 milliards de dollars), ce qui équivaut à 4,2 milliards de dollars et représente un revenu agricole annuel d’environ 420 millions de dollars.

La seconde représente 15% et équivaut à 6,3 milliards de dollars et représente un revenu agricole annuel d’environ 630 millions de dollars. Le ministère de l’Intérieur a estimé que ces revenus attendus dépasseront les revenus agricoles totaux actuels (environ 400 millions de dollars par an).