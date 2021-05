Le débat sur la légalisation du cannabis au Royaume se poursuit. Chakib El-Khayari, coordinateur de la Coalition pour l’usage médical et industriel du cannabis (le Kif), a commencé par exprimer son refus d’autoriser l’utilisation du cannabis à des fins récréatives, avant de faire part de son étonnement du nombre de parties qui surfent sur la vague.

Invité de l’émission web de Hespress, « Niqach Fi Assiyasa » à diffuser dimanche soir, Chakib El-Khayari, s’est dit contre le tabagisme en général, et le « Hachich » en particulier.

Il s’est en ce sens dit étonné par les déclarations de certains parlementaires sur la possibilité d’appeler à la légalisation du « haschich » à des fins de divertissement. «Il n’est pas possible d’imaginer qu’un parti politique puisse réclamer une telle chose, surtout que notre position est claire la dessus», a-t-il soutenu.

À cet égard, l’acteur civil, considéré comme l’un des premiers à appeler à la légalisation du cannabis à des fins légitimes, a noté que «la Convention des Nations Unies de 1961 affirme que la légalisation ne devrait inclure que les usages médicaux et industriels».

«Les pays qui ont légalisé l’utilisation récréative du cannabis disposent de fortes relations et du pouvoir qui leur permettent de défier la communauté internationale sur ce point», a-t-il estimé.

«De nombreuses fausses informations sont largement diffusées, y compris le fait que certaines conventions internationales autorisent le Maroc, à l’image de la Bolivie à qui ont a permis de mâcher la cocaine car elle fait partie de l’utilisation culturelle, d’utiliser le cannabis à des fins récréatives», avance El-Khayari, selon qui «les organismes internationaux ont tranché sur ce point confirmant que l’utilisation récréative est contraire à la convention internationale (1961)».

Au sujet de la croissance des coordinations luttant pour la légalisation du cannabis, le militant soulève que «la chose la plus étrange est que certains étaient contre la légalisation du cannabis et l’ont exprimé dans des déclarations officielles, et ils ont même attaqué les partis qui appelaient à la légalisation laissant entendre qu’il s’agit d’une campagne électorale prématurée».

« Ceux qui ont demandé au Roi Mohammed VI d’empêcher deux partis de profiter du dossier du cannabis, ont fait fi aujourd’hui de leurs précédentes déclarations après la sortie du projet de loi sur la légalisation de cette plante», note-t-il en ce sens.

S’agissant des nombreuses demandes d’amnistie pour les agriculteurs du cannabis en parallèle avec la légalisation de cette plante, Chakib El-Khayari estime que «les agriculteurs sont des victimes, car la culture du kif a toujours été légale au Maroc, et l’interdiction s’est faite par étapes ». Il a ainsi révélé dans ce sens que « la coalition pour l’usage médical et industriel du cannabis n’a jamais appelé à la libération des agriculteurs poursuivis», notant que ceux qui ont pris cette initiative sont «le parti de l’Istiqlal (PI) et le parti authenticité et modernité (PAM)».

À cet égard, il a affirmé que «l’amnistie pour les agriculteurs doit être respectée, mais la question est de quelle manière cela sera-t-il fait ». «Certains parlementaires, a-t-il expliqué, demandent l’inclusion de la grâce pour les agriculteurs dans le dossier des détenus du Rif et de Jerada, ce qui peut perturber et faire obstacle dans ce dossier ».

Pour conclure sur ce même point, l’acteur civil a avancé que « le texte juridique ne spécifie pas directement les personnes qui feront l’objet d’amnistie, mais plutôt certains crimes et périodes ».

«On craint qu’un certain nombre de crimes qui ne portent pas un caractère politique, tel que l’incendie de maisons et les agressions, soient inclus dans l’amnistie générale, dont d’autres personnes peuvent bénéficier. Par conséquent, un pardon spécifique est le garant de la résolution de ce dossier», fait-il observer.