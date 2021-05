Le Dogecoin s'effondre après le passage d'Elon Musk à la télévision

Le Dogecoin, la cryptomonnaie lancée au départ comme une blague, s’est écroulée ces dernières heures après le show d’Elon Musk dans l’émission américaine « Saturday Night Live ». Avant sa participation à l’émission la monnaie avait enregistré un record.

Alors qu’il était invité dans l’émission de comédie phare aux Etats-Unis, Elon Musk a provoqué malgré lui, une importante hausse dans le cours du Dogecoin, la cryptomonnaie qui a été lancée après une blague, un meme.

Samedi matin, la cryptomonnaie évoluait à 0.7380$ jusqu’au début de l’émission où elle a commencé à baisser à 0.66$. Mais suite à la participation d’Elon Musk à l’émission, le Dogecoin s’est effondré, en chutant de 35% pour atteindre les 0.48$.

Alors que cette cryptomonnaie ne valait que 0.30$ au début du mois, face aux multiples déclaration du patron de Tesla en faveur du DOGE, ses amateurs espèrent atteindre la barre des 1 dollar.

Durant l’émission, Musk a fait de nombreuses déclarations qui pourraient avoir leurs conséquences sur la chute du dogecoin. Il a décrit cette cryptomonnaie comme « un véhicule financier inarrêtable qui va conquérir le monde ».

Il a aussi déclaré que cette monnaie était une « escroquerie » et a crié « To the moon » (Vers la lune), le slogan des amateurs du DOGE.

« Ecoute, je sais bien que je dis ou je poste des choses étranges, mais c’est justement la façon dont travaille mon cerveau », a encore déclaré le patron de SpaceX en annonçant qu’il est atteint du syndrôme d’Asperger, une forme d’autisme.