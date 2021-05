Escalade à Al Qods: Le Maroc dénonce un acte "inadmissible"

Le Royaume du Maroc a réagi aux violences enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville, entre des policiers israéliens et des manifestants palestiniens en qualifiant ces incidents d' »acte inadmissible ». Rabat a également appelé à arrêter la prise de mesures unilatérales.

Alors qu’au moins 90 personnes ont été blessées dans différents quartiers de Jérusalem-Est, pour la deuxième soirée de violences consécutive, les tensions sont une fois de plus montées entre Israéliens et Palestiniens, atteignant leur pic.

Selon les secouristes du Croissant-Rouge palestinien, la majeure des personnes blessées, incluant des mineurs, ont été blessées par des impacts de balles en caoutchouc ou de grenades assourdissantes utilisées par la police israélienne.

Les forces de l’ordre israéliennes ont également usé de canons à eau putride afin de disperser des Palestiniens qui ont répondu par des jets de projectiles. Plusieurs Palestiniens ont perdu la vue après avoir reçu des balles en caoutchouc dans les yeux, alors qu’ils effectuaient leurs prières du soir pendant le mois sacré du Ramadan.

Le Maroc a suivi avec une « profonde inquiétude » les violents incidents survenus à Al Qods acharif et dans la mosquée Al Aqsa, a indiqué un communiqué du ministère marocain des Affaires Etrangères publié dans la nuit de samedi à dimanche.

« Le Maroc dont le Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al Qods, considère ces violations comme un acte inadmissible et susceptible d’attiser les tensions », ajoute le document.

Et de poursuivre que les mesures unilatérales ne sont pas la solution, en appelant au dialogue et le respect des droits. Rabat a par ailleurs rappelé la nécessité de préserver le statut spécial de la ville de Jérusalem (Al Qods) et de protéger le cachet islamique de la ville sainte et la sacralité de la Mosquée Al Aqsa.

Les quatre membres du quartette pour le Proche-Orient, à savoir l’ONU, l’Union européenne, les Etats-Unis et la Russie ont également exprimé samedi leur « profonde préoccupation » suite aux violences à Jérusalem qui ont fait plus de 200 blessés ces derniers jours.

« Nous appelons les autorités israéliennes à faire preuve de retenue et à éviter des mesures qui pourraient entraîner une escalade de la situation durant cette période de jours saints musulmans », dénonce le communiqué.