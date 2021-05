Al Hoceima: Mise en échec d'une opération d’immigration clandestine, une interpellation

Une tentative d’immigration clandestine, a été mise en échec, vendredi, par les éléments du service régional de la police judiciaire d’Al Hoceima, qui ont également interpellé un individu pour soupçons de liens avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration illégale et la traite d’êtres humains.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 33 ans, a été interpellé lors d’une opération de sécurité, près de la zone côtière d’Al Hoceima, en flagrant délit de préparation d’une opération de migration irrégulière de 19 candidats par voie maritime.

Et d’ajouter que les opérations de fouille ont permis de saisir des équipements logistiques utilisés pour faciliter l’opération d’immigration clandestine dont deux zodiacs, un moteur marin, des pompes à air, des gilets et des bouées de sauvetage en plus de 5 jerricans contenant 150 litres de carburants.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.