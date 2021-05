L'ONSSA rassure: La pastèque marocaine est conforme aux normes de sécurité sanitaire

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), a tenu à rassurer quant à la conformité de la pastèque marocaine aux normes de sécurité sanitaire, et ce à l’issue des analyses de laboratoire effectuées récemment.

En effet, souligne l’Office, les résultats des échantillons analysés dans le cadre du plan de surveillance et de contrôle de la pastèque durant la campagne en cours (année 2021) ont révélé l’absence de contaminants dans ce fruit, à savoir les résidus des pesticides, des métaux lourds (plomb et cadmium) et des bactéries (salmonelles et coliformes).

Il convient de signaler que l’ONSSA met en œuvre annuellement des plans de surveillance et de contrôle des fruits et légumes, y compris la pastèque, qui consistent principalement en la recherche de résidus de pesticides dans ces produits au niveau des exploitations agricoles, des marchés de gros, des grandes et moyennes surfaces et des stations de conditionnement.

De même, les semences importées sont soumises à un contrôle technique et phytosanitaire systématique aux postes d’inspection frontaliers pour s’assurer de leur conformité aux normes et aux spécifications en vigueur au niveau national avant d’autoriser leur admission pour leur commercialisation, rappelle l’ONSSA.

Par ailleurs, il est à préciser que la production précoce des pastèques s’explique principalement par les conditions climatiques de certaines régions de production au niveau national, qui se caractérisent par des températures élevées dès les premiers mois de l’année, ainsi que par l’utilisation des bonnes pratiques de production.

l’utilisation de variétés génétiquement modifiées est interdite pour toutes les cultures au Maroc. En effet, pour chaque importation de semences, les opérateurs doivent disposer d’une autorisation préalable d’importation des semences délivrée par l’ONSSA. En plus, l’ONSSA exige aux importateurs des variétés végétales (dont les semences) de présenter, à chaque importation, une attestation délivrée par l’obtenteur du pays d’origine, justifiant qu’elles ne sont pas génétiquement modifiées.

Toute variété végétale (y compris les semences) destinée à la commercialisation au niveau national doit être préalablement inscrite au catalogue officiel des variétés cultivables au Maroc après avoir rempli toutes les conditions nécessaires, est-il en outre relevé.

Au démarrage de la commercialisation de la pastèque au Maroc, des rumeurs non fondées circulent sur les réseaux sociaux quant à la qualité et la sécurité sanitaire de ce fruit, rappelle l’office, qui affirme qu’il s’agit de fausses rumeurs qui concernent l’utilisation de semences génétiquement modifiées, l’injection d’hormones, ainsi que la présence de substances toxiques dans ce fruit.

De même, poursuit-il, les photos circulant sur la messagerie WhatsApp, et le texte l’accompagnant qui indique la présence d’un taux élevé de fertilisation azotée de la pastèque et son danger pour le consommateur, n’ont rien à voir avec le Maroc et font partie des fake news.

Il s’agit à l’origine de photos anciennes qui ont circulé en 2018 et 2020 sur les réseaux sociaux et publiées auparavant sur des pages Facebook de certains pays arabes et maghrébins, note en fin l’ONSSA.