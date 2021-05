Levée des brevets de vaccins: Macron et Merkel contre-attaquent

Au moment où le débat sur la levée des brevets des vaccins contre le coronavirus divise les Européens et les Américains, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont préféré appeler les Etats-Unis à lever les restrictions d’exportations de vaccins.

Samedi, le chef d’Etat français Emmanuel Macron a appelé les Etats-Unis à lever toutes les restrictions à l’export des vaccins et leurs composants qui empêchent plus de production de ces vaccins sur le sol européen.

« J’appelle très clairement les Etats-Unis à mettre fin aux interdictions à l’export, non seulement de vaccins mais de composants de ces vaccins qui empêchent la production », a-t-il déclaré devant la presse au sommet social européen à Porto.

Selon lui, « la clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c’est de produire plus » en levant les interdictions à l’export imposées par les Etats-Unis. Cette déclaration du président français vient contrebalancer la proposition américaine de libérer plutôt les brevets détenus par les fabricants de vaccins pour en faire bénéficier le plus grand nombre.

Pour étayer ses propos, le président français a cité à titre d’exemple le cas du laboratoire allemand Curevac, qui « dit qu’il ne peut pas produire en Europe car les composants sont bloqués aux Etats-Unis ». Toutefois, ledit vaccin n’est pas encore approuvé.

Cette proposition du président français a été appuyée par la chancelière Angela Merkel qui a également plaidé pour l’ouverture par les Etats-Unis de l’exportation des vaccins et de leurs composants vers l’Union européenne, faisant valoir que « l’Union européenne a toujours exporté une grande partie de sa production dans le monde et cela devrait donc aussi devenir la règle, pour ainsi dire ».

« Je souhaite que maintenant qu’une grande partie de la population américaine a été vaccinée, nous puissions avoir un libre échange de composants et aussi une ouverture du marché des vaccins », a-t-elle appelé.

Contre la levée des brevets

Alors que l’Union européenne s’est dite ouverte à la discussion sur la proposition du président américain Joe Biden de lever les brevets des vaccins anti-coronavirus pour en faire profiter le monde entier et venir à bout de la pandémie plus rapidement, le dirigeants français et allemands ont rejeté cette option affirmant qu’il y aurait d’autres moyens de lutter contre la pandémie.

« J’ai une nouvelle fois précisé que je ne pense pas que la levée des brevets soit la solution pour rendre les vaccins disponibles à un plus grand nombre de personnes », a-t-elle lancé.

« Je crois que la créativité et l’innovation des entreprises sont nécessaires et pour moi, cela inclut les brevets », a-t-elle ajouté, en voulant protéger les secrets de fabrication au moment où plusieurs voix appellent à faire des vaccins un bien mondial sans restriction pour combattre la pandémie.

De son côté, le président du Conseil Européen, Charles Michel, qui s’exprime au nom des 27, a affirmé que « sur la question de la propriété intellectuelle, nous ne pensons pas que, à court terme, cela puisse être une solution magique, mais nous pensons qu’on doit être prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des propositions concrètes seraient mises sur la table ».

Pour Emmanuel Macron qui s’est également opposé à levée des brevets, en estimant que ce n’était pas « la priorité », et préféré l’option des transferts de technologie pour installer des sites de production dans les pays pauvres, citant le Sénégal, l’Inde et l’Afrique du Sud.