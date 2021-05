La campagne nationale de vaccination anti-covid commence à s’élargir à d’autres catégories de citoyens. Ce samedi 8 mai, le ministère de la santé a annoncé l’élargissement du processus de vaccination aux personnes âgées entre 50 et 55 ans.

Une source proche du dossier a également confié à Hespress Fr que les étudiant en médecine ont également commencé à recevoir leur première dose du vaccin anti-covid. La vaccination a démarré dans les rangs des futurs médecins vendredi 7 mai et s’est poursuivie samedi 8 mai.

La vaccination a ainsi commencé auprès des étudiants externes, qui sont en stage au sein des Centres hospitaliers universitaire (CHU), et de ce fait, en contact constant avec les malades. L’ensemble des faisant-fonction internes, comme on les surnomme, seront ainsi vaccinés à savoir les étudiants de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème année, affirme notre source.