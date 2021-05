Coronavirus: L'UE se dote d'un nouveau contrat avec Pfizer-BioNTech avec 1,8 milliard de doses à la clé

L’Union européenne vient de négocier un nouveau contrat de vaccins avec BioNTech-Pfizer, selon une annonce de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Les doses de ce contrat doivent servir pour une deuxième campagne de vaccination de « rappel » ainsi que pour les enfants et adolescents.

Sur Twitter, la cheffe de l’exécutif européen a annoncé samedi le nouveau contrat qui pourrait garantir au Vieux Continent jusqu’à 1,8 milliard de doses de vaccins anti-Covid.

Dans le détail, le contrat porte sur 900 millions de doses garanties et 900 millions de doses autres en option. La présidente de la Commission européenne n’a toutefois pas mentionné le montant de ce contrat.

« Heureuse d’annoncer que la Commission européenne vient d’approuver un contrat de 900 millions de doses garanties (+900 millions d’options) avec BioNTech et Pfizer », a-t-elle écrit dans un tweet.

Mme. von der Leyen a précisé que ce contrait devrait couvrir la période de 2021-2023, tout en ajoutant que « d’autres contrats et d’autres technologies vaccinales suivront ».

Avec ce nouveau contrat, l’exécutif européen totalise le troisième dans le genre avec BioNTech et Pfizer, dont le vaccin est le plus recherché, le plus efficace et est indisponible pour les pays pauvres ou à revenus intermédiaires.

Le premier contrat signé par la Commission européenne datait de novembre pour un total de 300 millions de doses et 100 millions en option. Le deuxième contrat conclu avec BioNTech et Pfizer le 8 janvier portait sur la même quantité.

A l’heure actuelle, l’Union européenne a reçu 67 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer durant les premier mois de l’année.

Les 27 devraient recevoir au cours des trois prochains moins 250 millions de doses et 280 millions de doses d’autres devraient suivre pour les 6 mois suivants.

Cette nouvelle commande de 900 millions de doses garanties et le même nombre en option s’est imposée à l’UE à cause de la prolifération des nouveaux variants dans plusieurs pays du monde dont certains sont doublement mutants comme en Inde.

Les spécialistes de la santé ont recommandé en ce sens, à vacciner la population une deuxième fois, comme une dose de rappel pour les immuniser contre ces nouveaux variants. Mais cet important nombre de doses de vaccins devraient également concerner les enfants et les adolescents prochainement.