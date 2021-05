Au début du mois d’avril, Li Zhanshu, président de l’Assemblée nationale du peuple chinois avait affirmé lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, que le Maroc recevra 10 millions de doses du vaccin Sinopharm durant les mois d’avril et de mai 2021. C’est ce qui est en train de se faire.

En effet, selon une source sure qui s’est confiée à Hespress Fr, et dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour mener à bien sa campagne de vaccination anti-covid, le Royaume devra réceptionner dans les deux prochains jours un nouvel envoi de 2 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm en plus d’une dotation de plus de 600.000 doses du vaccin AstraZeneca, dans le cadre du programme Covax initié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les données obtenues par notre rédaction, deux Dreamliners de la RAM ont décollé du Maroc. Un vers Pékin en Chine et le second vers Séoul en Corée du Sud. Ils devraient arriver au Maroc soit demain dimanche 9 mai ou au plus tard le lundi 10 mai, si tout se passe bien.

D’ailleurs, le Ministère de la santé a annoncé ce samedi 8 mai, l’élargissement du processus de vaccination aux personnes âgées entre 50 et 55 ans, ce qui confirme entre autres, l’information de notre source, en plus du lancement de la vaccination des étudiants en médecine.

Il convient de rappeler que le Maroc a reçu jusqu’à présent 2,5 millions du vaccin chinois Sinopharm ( deux lots de 500.000 doses du vaccin Sinopharm à fin avril). Le total de la commande passé auprès du chinois Sinopharm s’élève à 40 millions de doses.

De plus, et à la date du vendredi 7 mai, le nombre de bénéficiaires de la première dose du vaccin anti-covid au Maroc depuis le début de la campagne nationale a atteint 5.429.878, dont 4.363.261 totalement, a fait savoir le ministère de la santé.