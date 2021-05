3è semaine de Ramadan: Les chaines de la SNRT consolident leur position en tête des audiences

Dans un contexte marqué par la concurrence de 1200 chaines satellitaires qui s’offrent aux téléspectateurs marocains, la tendance haussière des chaines du groupe SNRT se confirme à l’issue de la 3ème semaine du mois de Ramadan grâce à la diversité des productions nationales présentées par ses différentes chaînes et la complémentarité de la TV linéaire et non linéaire qui constitue, sans aucun doute, un levier de croissance des audiences.

En effet, selon les derniers résultats d’audience publiés récemment, la part de la chaine Al Aoula a augmenté sur le total de la journée, durant les trois semaines du mois de Ramadan, de 36% par rapport à l’année dernière et sa part d’audience dans la catégorie des jeunes (15-34 ans) s’est élevé d’environ 29% et la catégorie enfants a progressé de 40%, fait savoir le Groupe.

Dans ce cadre, Al Aoula a continué sa progression d’audience en particulier son Journal Télévisé, qui demeure la première source des informations des marocains, en inscrivant plus de 6 millions de téléspectateurs. Son feuilleton phare «bnat l3assass» a enregistré une performance exceptionnelle, cette année, avec 8 millions de téléspectateurs représentant la moitié de l’ensemble des téléspectateurs.

Quant aux autres programmes de fiction, ils ont gardé des audiences stables depuis le début du mois de ramadan. Ainsi, « Sla o slam » enregistre une moyenne de 4 millions de téléspectateurs, « Al madi la yamout » inscrit une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs, « Salef Adra » et « Lboyout asrar » ont enregistré à leur tour une moyenne de 3 millions de téléspectateurs.

En ce qui concerne les documentaires et le divertissement, ils ont également préservé leur part d’audience. Le programme « Amalay » a pu atteindre 20% de part d’audience lors de sa diffusion à minuit et le nouveau concept de divertissement « Jmaatna Zina » a pu rassembler 3 millions de téléspectateurs en moyenne avec une part d’audience moyenne de 30%.

Il importe de souligner que le groupe SNRT a connu récemment un front succès dans la région Sud où sa part d’audience, sur le total de la journée, est passée de 18,5% à 28,5% soit une augmentation de 54%. Ce succès est beaucoup plus important pendant le prime time où le groupe est leader avec une part d’audience de plus de 40%. En effet, la série patrimoniale à succès « Baba Ali » a été regardé, pendant la troisième semaine du mois de ramadan, par plus d’un million de téléspectateurs.

Complémentarité linéaire-non linéaire

Il va sans dire que le Digital représente un catalyseur de performances des chaines de la SNRT à travers une présence structurée dans les différentes plateformes. En effet, la chaîne YouTube spécifique aux programmes Ramadan d’AL AOULA, dédiée au replay/catch up des programmes, regroupe une communauté de plus de 2.8 million d’abonnés et un cumul de vues de 1.132.143.900.

Dans cette optique, la TV de rattrapage (vidéo à la demande) a permis à la série « Bnat Lâassas » de poursuivre sa montée et augmenter sa part d’audience via le digital. Ce feuilleton a récolté sur YouTube plus de 38 millions vues, en cumul, dont l’audience principale (plus de 67%) est constituée des jeunes (13-35ans). « Almadi La yamout 2 » a cumulé 7.209.650 de vues et 909 millions de minutes de visionnages et la tranche d’âge la plus élevé (13-35 ans) représente 67,7% des téléspectateurs. Parmi ces téléspectateurs, les marocains du monde (MRE) constituent 35% et les femmes 59,3%

Dans un autre registre, la chaîne Arryadia a connu, à travers la couverture des réseaux sociaux par du contenu dérivé des programmes, une progression extraordinaire pendant la période allant du 08/04/2021 au 06/05/2021. Ella pu générer sur YouTube 10 millions de vues, 956.000 d’heures de visionnages et 105 millions d’apparitions.

Facebook Arryadia a été marqué par 20 millions d’interactions avec le contenu et 4,2 millions de vues. En parallèle, Instagram a enregistré pendant la même période 367,000 interactions et Twitter 41,000 vues des contenus d’Arryadia.