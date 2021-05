L’association Yatimi a lancé en ce mois sacré de Ramadan une initiative, intitulée « la veuve distinguée« , pour venir en aide aux mamans veuves en difficulté. Ainsi, un appartement meublé vient d’être offert cette semaine par l’association Yatimi, à Habiba, une veuve, maman de 3 enfants.

Un geste qui a rempli de joie et de bonheur le cœur de la jeune maman qui joue à la fois le rôle de la mère et du père souligne l’association dans son communiqué parvenu à Hespress Fr, notant que malgré toutes les difficultés, cette maman a tenu à assurer une bonne éducation pour ses enfants qui excellent avec de bons résultats scolaires. Il s’agit d’un critère déterminant dans le choix de la famille bénéficiaire de l’appartement précise la même source.

« Notre objectif est d’encourager les mères célibataires pour assurer l’éducation des enfants. L’application Yatimi est active depuis Avril 2020. Elle est entièrement dédiée au suivi et à la prise en charge des orphelins sur l’ensemble du territoire » explique l’association.

En effet, jointe par Hespress Fr, Wafaa Taouzri, chargée de relations médias à l’association Yatimi, nous a confié que l’application Yatimi a été lancée en 2020, alors que l’équipe travaillait sur le projet depuis 2019 et y’apporté à chaque fois de nouvelles idées.

Mais avec l’apparition du Covid-19, il était urgent pour l’association de lancer son application afin de venir en aide aux veuves en difficultés. L’application, qui est disponible sur Ap Store, contient les photos de plusieurs orphelins que l’association a pris le soin de choisir selon différents critères.

« Nous travaillons avec plusieurs associations locales dans les différentes régions du Maroc. Ces associations nous livrent des listes de plusieurs orphelins. Notre équipe se déplace par la suite sur place pour nous acheminer l’ensemble des informations concernant ses enfants pour s’assurer s’ils sont réellement des orphelins. On s’assure de notre côté des certificats de naissance, du certificat de décès du père etc. On vérifie aussi si la situation de la maman mérite qu’on la soutienne financièrement ou pas« , nous explique Wafaa.

Et sur cette base, choisis les enfants orphelins à mettre sur l’application Yatimi. Il suffit d’installer l’application, remplir les informations nécessaires et la personne peut choisir un orphelin à prendre en charge nous explique notre interlocutrice qui note que cette prise en charge se fait ainsi à distance.

« Le garant(e) envoie le montant de la prise en charge ( alimentations, scolarisation, vêtement …) qui est défini à 700 dhs par mois. Mais le garant(e) peut donner plus s’il le souhaite en rentrant en contact avec nos équipes. Le garant(e) commence ainsi à recevoir par mail ses résultats scolaires, ou si le petit est malade ou encore s’il a un évènement joyeux comme un anniversaire ou autres. Tout cela est envoyé au garant(e) au cas où, il ou elle souhaite lui faire un cadeau en lui envoyer de l’argent ou pour le rencontrer » conclut notre interlocutrice.