Le Groupe Comdata Maroc a remporté pour la deuxième fois le prix du label « Best Place To Work« . Il s’agit d’une première pour ce label international qu’une même entreprise remporte deux années de suite la première place de son classement dans la catégorie Grandes Entreprises fait savoir Comdata dans un communiqué.

Ce label récompense, depuis plus de 20 ans, les sociétés qui lancent, soutiennent et renforcent les initiatives en matière de bien-être au travail, à travers un processus complet d’évaluation des pratiques RH et un sondage auprès des salariés.

Cette année, en raison des conditions inédites liées à la pandémie, les critères de sélection ont été renforcés pour intégrer les nouvelles exigences liées aux mesures de sécurité et d’hygiène souligne la même source.

Depuis plusieurs années, Comdata développe une politique RH et sociale orientée Bien-Être et valorisation des talents, en proposant des plans de formation et d’accompagnement reconnus, des challenges marquants tels que The Race, et de nombreux programmes d’actions caritatives qui lui permettent de partager cette solidarité avec des associations locales précise le groupe.

Ce dernier indique qu’il maintient sa politique d’investissement dans l’humain et a, cette année, mis en place de nouveaux pôles créateurs d’innovations technologiques et de lien social, tels que leur Service Client Interne, le réseau interne SocialiZe ou encore la Comdata Radio.

“Ce label BPTW est une récompense qui nous honore et nous oblige. Il est pour nous un baromètre important de la satisfaction de l’expérience que vivent nos collaborateurs. Nous tentons chaque année de mériter leur confiance. Leur adhésion est un privilège qui nous motive à toujours avancer dans l’innovation sociale. Cette année a été très compliquée pour nos salariés, pour notre industrie, pour le monde », a déclaré Didier Manzari, CEO Comdata Maroc & Barcelone

Et d’ajouter : « Même si nous sommes, comme toutes les entreprises, orientés clients et business, notre histoire s’est bâtie au plus près des collaborateurs qui forment nos forces vives. Cette récompense leur revient de plein droit, car ce sont bien eux qui font que l’entreprise est un lieu agréable à vivre au quotidien.”.