Migrants et réfugiés: La stratégie d'intégration adoptée par le Maroc saluée par la presse étrangère

Les efforts du Maroc dans l’intégration des migrants et des réfugiés ont été salué par la presse étrangère. Le site Sky News Arabia a mis l’accent sur le volet de l’éducation en louant l’intégration des enfants de migrants dans le système scolaire marocain.

Alors que le Maroc s’est transformé ces dernières années en pays d’accueil pour les migrants et réfugiés au lieu d’être un pays de transit, Sky News Arabia a noté que cela s’est fait « grâce à des facteurs juridiques, humanitaires et de droits de l’homme ».

Le site d’information émirati a cité à titre d’exemple, la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile lancée en 2014, mais également le fait que le Maroc a ratifié les conventions internationales relatives aux droits de l’enfant et aux droits et libertés des migrants en plus de celle de l’asile.

Sky News Arabia a par ailleurs relevé l’important coût financier et économique de cette nouvelle politique marocaine d’intégration des migrants et a estimé qu’il s’agit une initiative royale basée sur des considérations humaines avant tout.

Cette stratégie humanitaire a permis une « meilleure intégration des migrants ainsi qu’à une meilleure gestion des flux migratoires dans le cadre d’une politique cohérente, globale, humanitaire et responsable », a relevé le média.

Et d’estimer que le Maroc est devenu ainsi un modèle de l’intégration des migrants et réfugiés, et que cela profitait spécialement aux jeunes.

Concernant le volet éducatif, le site d’information a noté la convention-cadre de partenariat signée entre le ministère de l’Éducation nationale et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui vise à faciliter l’intégration des réfugiés et leurs enfants dans le système éducatif marocain.

Le Royaume s’est distingué par le mise en place d’un arsenal juridique qui garantit le droit à l’éducation pour tous sans exception, quelle que soit la nationalité des parents et des enfants, a indiqué le média émirati.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le ministère de l’Education nationale a recensé pas moins de 3227 enfants migrants et réfugiés inscrits dans les écoles marocaines.