Covid-19: La vaccination élargie aux 50-55 ans

Dans le cadre de sa campagne nationale de vaccination anti-covid, le ministère de la santé a annoncé ce samedi 8 mai 2021 l’élargissement du processus de vaccination aux personnes âgées entre 50 et 55 ans.

Le département de Khalid Ait Taleb, invite ainsi l’ensemble des citoyennes et citoyens visés par cette campagne, de continuer à adhérer à ce chantier, dans le but de réaliser une immunité collective. Ils sont ainsi appelés à envoyer un SMS gratuit au 1717 ou à travers le portail électronique www.liqahcorona.ma afin de prendre rendez-vous et connaitre le lieu de la vaccination.