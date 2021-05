Finance participative : Des hausses timides mais prometteuses

D’après les indicateurs communiqués régulièrement par Bank Al Maghrib sur l’activité des fenêtres et banques participatives, un vif intérêt est constaté avec une demande suffisamment croissante de la part de tous les Marocains qui ont cru en cette nouvelle finance.

Deux années se sont écoulées après 2018, le premier an complet d’exercice qui a revêtu une importance capitale pour les banques participatives. Et les résultats encourageants de ces dernières années renforcent et confortent également les stratégies des banques participatives qui ont investi de manière importante pour servir leurs clients à travers tout le royaume et développer des produits et services innovants.



En parlant de résultats prometteurs, BAM révèle justement dans ses derniers indicateurs des banques et fenêtres participatives à fin février 2021, que le nombre d’agences est passé de 154 en décembre 2020 à 156 en février dernier, soit l’ouverture d’une agence par mois.

S’agissant des comptes à vue, BAM souligne qu’ils ont augmenté, allant de 116.203 comptes ouverts en décembre 2020 à 122.015 de comptes en février 2021, soit des variations mensuelle et annuelle de respectivement 2,6% et de 30,4%.

Pour ce qui est des dépôts à vue, ils ont aussi connu une hausse, selon la banque centrale, puisqu’ils étaient à un peu plus de 3,8 milliards de dirhams et sont arrivés à atteindre un peu plus de 3,99 milliards en février dernier, soit des variations mensuelle et annuelle respectives de 4,5% et 48,8%.



Pour les dépôts d’investissement, BAM note une contribution en décembre dernier à hauteur de 950 millions de dirhams, ajoutant qu’ils ont grimpé deux mois plus tard pour dépasser 1,13 milliard de dirhams, soit en progression annuelle de 121%.

Quant aux financements participatifs par Mourabaha, la même source souligne qu’ils sont en hausse, passant de plus de 13,48 milliards de dirhams en décembre 2020 à plus de 14,32 milliards en février dernier, soit des variations mensuelle et annuelle respectives de 3,4% et 47,7%.

Parmi ces financements, l’on compte la Mourabaha immobilière qui se taille la part du lion avec plus de 12,84 milliards en février 2021, suivie de la Mourabaha automobile avec 1,17 milliard et de la Mourabaha équipement avec un peu plus que 300 millions de dirhams.