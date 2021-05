Super Ligue: Le Barca, le Real et la Juventus pestent et signent face à l'UEFA

Alors que la veille l’UEFA a annoncé des sanctions financières contre les clubs ayant essayé de monter leur projet de ligue dissidente, samedi, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid, ont continué de défendre leur Super Ligue dénonçant les « pressions intolérables » de l’instance européenne de football.

« Nous regrettons que nos amis et partenaires fondateurs du projet de la Super Ligue se soient retrouvés dans une posture incohérente et contradictoire après avoir pris un certain nombre d’engagements avec l’UEFA », indique un communiqué publié samedi sur le site de la Juventus, où le FC Barcelone et le Real Madrid sont signataires aussi.

Ces trois clubs ont par ailleurs annoncé qu’il allaient « persévérer » pour chercher des solutions « malgré les pressions et les menaces inacceptables de la part de l’UEFA », indiquent les trois clubs dans leur communiqué commun, mis en ligne plus tard sur leurs sites respectifs.

Selon eux, la justice est de leur côté et affirment que des « tribunaux se sont déjà prononcés en faveur du projet de Super Ligue » contre l’UEFA.

Ils estiment en outre que leur projet de Super Ligue apporte des solutions à la crise du football actuelle et indiquent que des réformes structurelles sont indispensables. Leur initiative « apporte des solutions à l’actuelle situation instable dans le secteur du football », selon le document.

Si le projet de Super Ligue n’avait plus de sens pour les 9 autres clubs dont une majorité de clubs anglais, d’où leur retrait coordonné, les sanctions devaient être attendues, surtout après que le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que les sanctions devaient se faire par l’UEFA et pas les instances dirigeantes locales des clubs dissidents.

L’UEFA a annoncé vendredi toute une série de sanctions, notamment financières contre les clubs de Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Atlético Madrid, Inter Milan et AC Milan.

Si les 9 clubs ont reconnu avoir fait une erreur et se sont excusés notamment auprès des fans, les trois autres clubs qui comptent parmi eux, les deux plus riches du monde, refusent les sanctions et les « pressions intolérables » de l’UEFA.

Ils se disent toutefois prêts à discuter « dans le respect », et à « revoir » la proposition de Ligue telle qu’elle a été présentée mais ne renonceront pas à leur « mission d’apporter des solutions efficaces et viables ».

De son côté, l’UEFA a annoncé se réserver « le droit de prendre toutes les mesures qu’elle juge appropriées à l’encontre des clubs qui ont refusé jusqu’à présent de renoncer » à leur projet de ligue dissidente.