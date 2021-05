Le Maroc et le Koweït veulent raffermir leur partenariat

Après avoir été reçu par le Prince Moulay Rachid ce vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui lui a remis un message de l’Emir de l’Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au Roi Mohammed VI, a tenu un point de presse au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avec son homologue marocain Nasser Bourita.

Dans son allocution, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah a salué le niveau remarquable des liens de coopération et de solidarité entre le Maroc et le Koweit, ainsi que l’excellence des relations qui depuis la visite de Feu Mohammed V au Koweït en 1961 (six mois avant l’indépendance de l’Emirat), ainsi que sous le règne de feu Hassan II et actuellement avec le Roi Mohammed VI, ont jalonné l’histoire du Royaume du Maroc et de l’Emirat du Koweït à ce jour.

Le ministre a en outre indiqué que sa visite s’inscrivait également des discussions avec son homologue marocain Nasser Bourita dans le cadre des préparations de la 10ème commission mixte prévue cette année au Maroc des discussions et à souligné l’importance d’une évaluation globale des réalisations dans plusieurs secteurs dont celui de la Santé.

Il a insisté sur le partenariat entre les deux pays et entre le Maroc et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, en insistant sur l’importance de le raffermir au cours de la prochaine période. Le ministre a mis l’accent sur la convergence de vues quant aux causes arabes et régionales. Les deux pays mettant en avant le sujet du respect de la souveraineté ainsi que de l’intégrité territoriale et nationale des pays, de même que leur attachement aux valeurs de coopération et de solidarité.