Musique : Le rappeur marocain Issam sort son premier album "Crystal"

Rappeur confirmé de la scène marocaine, Issam vient de dévoiler son premier album intitulé « Crystal ». Celui qui s’est fait connaître grâce au tube « Trap Beldi » continue son ascension au Royaume.

Issam, fer de lance du rap casablancais sort son premier album chez Island Def Jam/ Universal Musique France. « Crystal » est un mélange de mélancolie et des sentiments à la fois futuriste, nostalgique et surréaliste.

Issam y évoque ses passions, son passé, avec un regard particulièrement ému sur son enfance et sur ces moments qui ne reviendront pas.

Pour ce premier album, Issam s’est entouré de Prince85, compositeur marocain connu pour son travail auprès de The Weeknd ou 21 Savage, qui signe une grande partie des morceaux, ainsi que des producteurs Adam K et Taemintekken. La trap d’Issam est livrée en Darija, avec des accents Raï.

Loin de recopier les esthétiques françaises ou américaines, Issam ; dont les idoles vont de Cheb Hasni, Khaled à David Bowie, en passant par Prince et Jimmy Hendrix ; est soucieux de créer une musique et un univers visuel unique et authentique comme en témoigne le clip de Wra Tabi3a, premier extrait de Crystal, paru quelques mois plus tôt et dont Issam signait la réalisation et la direction artistique.