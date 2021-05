Coronavirus/Maroc: Le nombre de nouveaux cas baisse dans toutes les régions

Le Maroc a enregistré 298 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 513 314.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 4 065, parmi eux, 293 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1411,2 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 0,8 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 363 261 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 5 429 878 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 188 nouvelles infections dont 162 sont situées à Casablanca, 15 à Mohammedia, 9 à Nouaceur, 5 à Berrechid, 4 à Mohammedia et à Benslimane, 2 à El Jadida, 1 à Médiouna et à Sidi Bennour.

La région de Rabat-Salé-Kénitra affiche le deuxième bilan le plus important ce vendredi avec un total de 27 cas (12 à Salé, 8 à Rabat, 5 à Skhirat-Témara, 1 à Kénitra et à Khemisset) suivie par la région de Souss-Massa qui a recensé 9 cas à Taroudant, 8 à Inezgane-Aït Melloul, 3 à Agadir-Ida Ou Tanane et 1 à Tiznit pour un total de 21 cas porteurs du covid-19.

Pour sa part, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a enregistré 19 nouveaux cas dont 5 sont situées à Tétouan, 5 autres à Tanger-Assilah, encore 5 infections à Ouezzane, 3 cas à M’diq-Fnideq et 1 à Larache.

De son côté, la région de Marrakech-Safi a recensé 15 cas (12 à Marrakech, 2 à Safi et 1 à Al Haouz), tandis que Laâyoune-Es Sakia El Hamra affiche un bilan de 9 cas (8 à Laâyoune et 1 à Tarfaya).

Les régions suivantes sont les moins touchées ce vendredi avec 5 cas pour Guelmim-Oued Noun, tous situés à Guelmim, La région de l’Oriental affiche 8 cas (4 à Figuig, 2 à Oujda-Angad età Guercif), la région de Dakhla-Oued Eddahab affiche 3 cas, tous à Oued Eddahab. Enfin, la région de Drâa-Tafilalet n’a recensé que 2 cas: 1 à Errachidia et 1 à Ouarzazate. Un cas à Khouribga pour la région de Beni Mellal-Khénifra.