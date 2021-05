Revue de presse quotidienne de samedi 8 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 8 mai 2021

Le Matin

18ème anniversaire de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan. La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, samedi, le dix-huitième anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement fêté, comme à l’accoutumée, dans une ambiance de joie et d’allégresse, reflétant l’attachement indéfectible et profond du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume. Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécus en ce jour béni du jeudi 8 mai 2003, à l’annonce par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie de la naissance, au Palais Royal à Rabat, d’un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son auguste grand-père, feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

CNDH: plus de 2.500 plaintes traitées en 2020. Un total de 2.536 plaintes ont été traitées par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) au cours de l’année 2020, dont 1.591 traitées par ses commissions régionales. Dans le deuxième axe de son rapport, consacré à la situation des droits de l’Homme au Maroc et l’impact de la pandémie de Covid-19 sur ces droits, le CNDH affirme qu’il a également effectué, avec ses antennes régionales, 45 visites dans les établissements pénitentiaires, les centres de protection de l’enfance et dans les centres de protection sociale.

Libération

Sahara marocain : l’UE appelée à suivre l’exemple des Etats-Unis. Le maire de la ville italienne de Liveri, Raffaele Coppola, a appelé l’Union européenne à suivre l’exemple de l’administration américaine qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. « Les Etats-Unis ont donné l’exemple en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Il s’agit d’une reconnaissance parfaitement légitime au regard de l’histoire de la région et de la nature des liens de la population locale avec le Maroc, comme j’ai pu le constater de visu lors de ma visite au Sahara », a souligné Coppola dans une déclaration à la presse.

Les transferts des MRE en hausse de 41,8% au T1-2021. Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont augmenté de 41,8% au titre des trois premiers mois de cette année, selon l’Office des changes. Ces transferts se sont ainsi établis à plus de 20,89 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars dernier contre 14,73 MMDH durant la même période un an auparavant, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs.

Al Massae

Covid-19: Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juin. Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 juin 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de décret n° 2.21.132 relatif à la prorogation de la durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, présenté par le ministre de l’Intérieur, a indiqué Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.

Appel à reporter la date des examens du baccalauréat. Alors que le ministère de l’Éducation nationale a fixé les dates des examens du baccalauréat pour les différentes disciplines, la Confédération nationale des associations des parents d’élèves au Maroc est sortie de son silence en appelant à repousser la date de ces examens prévus fin juin prochain. La Confédération a justifié sa revendication par le retard qu’a pris l’annonce des cadres de référence actualisés, soulignant qu’elle avait déjà appelé le ministère à accélérer la publication de ces cadres afin de réduire la pression sur les cadres pédagogiques et les apprenants et leur permettre de bien planifier le temps scolaire disponible. Elle a par ailleurs dénoncé le retard dans la mise en œuvre des programmes scolaires dans de nombreux établissements d’enseignement en raison de l’impact de la pandémie et de la réduction du temps scolaire, en plus des grèves du personnel administratif et éducatif.

Al Ittihad Al Ichtiraki

La reprise des relations entre le Maroc et Israël, un élément pour renforcer la dynamique de paix au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué jeudi que la reprise des relations entre le Maroc et Israël est un facteur pour renforcer la dynamique de paix au Proche-Orient. « Le rétablissement des relations diplomatiques est une réponse à un double appel: un appel de la communauté juive marocaine, désireuse d’approfondir sa relation avec le Maroc, mais aussi un appel à la paix et au développement de la dynamique originelle, propice à une paix durable au Proche-Orient », a indiqué Bourita à l’occasion d’une interview accordée à la chaîne de télévision de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), en marge de sa rencontre annuelle.

l’Agence de notation américaine Fitch a confirmé la notation par défaut des émetteurs en devises à long terme du Maroc à « BB + » avec une perspective stable. « La note « BB + » du Maroc est soutenue par un record de stabilité macroéconomique reflétée par une inflation et une volatilité du PIB relativement faibles avant la pandémie, une part modérée de la dette en devises dans la dette totale des administrations publiques et une liquidité extérieure relativement confortable », explique Fitch.

Assahra Al Maghribia

SAR le Prince Moulay Rachid reçoit le ministre koweïtien des Affaires étrangères, porteur d’un message de l’Émir de l’État du Koweït à SM le Roi. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui a remis à Son Altesse Royale un message de l’Emir de l’Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette audience s’est déroulée en présence, du côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et, du côté koweïtien, de l’ambassadeur de l’Etat du Koweït au Maroc, Abdellatif Ali Abdallah Saleh Al Yahya, et du directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.

La politique nationale 2021-2025 contribuera à renforcer l’adaptabilité des entreprises en post-covid (El Otmani). La politique nationale pour l’amélioration de l’environnement des affaires, adoptée pour les cinq prochaines années, fera office de feuille de route pour renforcer le dynamisme de l’entreprise, sa productivité et son adaptabilité en post-covid, a estimé le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Lors de la 12ème réunion annuelle du Comité national de l’Environnement des Affaires (CNEA), tenue mercredi et qui a vu l’adoption de la politique nationale de l’environnement des affaires 2021-2025, El Otmani a souligné que cette nouvelle politique est à même d’encourager davantage d’investisseurs nationaux et internationaux et de réunir les conditions du décollage économique au lancement duquel avait appelé SM le Roi Mohammed VI, ce qui place le Maroc en tête du peloton des pays qui se préparent au post-covid.

Rissalat Al Oumma

Pour protéger le marché national, le gouvernement rétablit les droits d’importation sur le blé dur et le blé tendre. Sur fond de prévisions d’une bonne récolte lors de la campagne agricole en cours, le gouvernement a décidé d’appliquer de nouveau un droit d’importation au blé tendre et à ses dérivés et au blé dur. Ce droit avait été suspendu l’année dernière afin de permettre l’approvisionnement du marché par ces deux produits, suite à la baisse de la récolte nationale due à une faible pluviométrie. Ainsi, le Conseil de gouvernement a adopté jeudi deux projets de décret, le premier n°2.21.328 relatif au rétablissement de la perception des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés et modifiant la quotité du droit d’importation applicable à ces produits et le deuxième n°2.21.329 portant sur le rétablissement de la perception des droits d’importation du blé dur.

El Ferdaous appelle à faire de la digitalisation du patrimoine un facteur du développement. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a souligné, jeudi à Rabat, la nécessité d’ériger la digitalisation du patrimoine en tant que l’un des principaux facteurs du développement. Intervenant à l’ouverture d’une rencontre scientifique internationale sur « la digitalisation au service de la protection et la promotion du patrimoine culturel », le ministre a relevé que les effets de la pandémie ont orienté l’attention vers les espaces intérieurs au détriment des espaces ouverts au grand public. La digitalisation du patrimoine est un levier pour la valorisation des espaces ouverts qui ont été affectés par les fermetures imposées par la pandémie, a indiqué El Ferdaous lors de cette rencontre organisée par la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa.