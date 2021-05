Pour la plupart des Marocains, des femmes du milieu rural au Maroc partent chaque année de l’autre côté du détroit, pour participer à la culture des fruits rouges et gagner dignement leur vie. Mais la réalité est autre comme nous l’affirme la plateforme Women By Women qui lutte pour le développement des droits des femmes et pour une communication féministe.

La plateforme travaille aussi comme pont de communication pour faire connaître la réalité de ces femmes qui souffrent, entre autres, de cette barrière linguistique qui ne leur permet pas de s’exprimer auprès des médias étrangers, nous explique Noor Amar Lamarty, fondatrice et présidente de la plateforme numérique.

Dans ce dossier consacré aux cueilleuses des fruits rouges en Espagne, nous revenons sur les différents dysfonctionnements que connait la campagne de migration circulaire qui encadre ces femmes depuis près de 20 ans, que ce soit du côté du Maroc ou celui de l’Espagne.

Dans cet article, nous allons partager le témoignage de Fatima, une « victime » de cette campagne de migration circulaire. Ses propos, touchants, émouvants mais également alarmants, ont été recueillis par l’équipe de Women by Women, qui travaille aux côtés des saisonnières Marocaines depuis un moment déjà, dans le but de dénoncer l’injustice dont ils sont victimes pour la plupart d’entre-elles.

Voici l’intégralité du témoignage de Fatima collecté par W by W :

« Fatima est née en 1983, au Maroc, plus précisément à Khénifra, dans une famille très pauvre. Elle a quatre frères et sœurs. Elle se souvient à peine de son père qui est mort lorsqu’elle avait trois ans, et tout au long de son enfance et de sa jeunesse, elle a vu comment sa mère s’est battue pour élever ses enfants avec le peu de moyens dont elle disposait, acceptant des emplois précaires et laissant sa santé de côté.

Lorsque Fatima a eu 12 ans, on a diagnostiqué une insuffisance rénale chez sa mère et on lui a ordonné de suivre un traitement par dialyse. À l’autre bout du fil, Fatima fond en larmes et explique : « C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais vécue. De voir ma mère dépérir, se tordre de douleur tous les quinze jours, sa peau se décoller et crier à l’aide, alors que je ne pouvais rien faire pour elle. Je ne m’en suis jamais remise, et aujourd’hui encore, je rêve souvent d’elle« .

Depuis le diagnostic de la maladie de sa mère, Fatima a dû abandonner ses études et commencer à travailler pour aider ses frères et sœurs. Il n’y avait pas d’autre solution pour la survie de sa famille.

À l’âge de 29 ans, elle rencontre Ali, venu dans son village pour construire un puits d’eau, dont elle tombe amoureuse et qu’elle épouse quelques mois plus tard. Cependant, malgré son âge avancé pour le contexte culturel et social dans lequel elle vivait, elle n’avait pas voulu dire « oui« . Elle ne se sentait pas prête à laisser ses frères seuls.

Après son mariage, Fatima a quitté son village pour s’installer dans un autre coin de la province de Khouribga, où elle et son mari ont eu une vie confortable : « Je n’avais pas une vie luxueuse, mais je n’ai jamais manqué d’une assiette de nourriture ou d’un endroit chaud pour dormir. Je n’avais pas besoin de prendre des emplois misérables. Nous étions heureux avec ce que nous avions« .

Avec Ali, Fatima a eu deux filles en 2016 puis 2018. « Nous avons eu du mal à avoir des enfants. Mais Allah nous a finalement bénis avec deux belles filles« , dit-elle avec nostalgie. Ce à quoi Fatima ne s’attendait pas, c’est que sa vie allait changer radicalement si vite.

En 2019, son mari a été diagnostiqué d’un cancer du foie : « J’ai eu peur, très peur, de subir à nouveau ce que j’ai subi avec la maladie de ma mère, et de perdre le père de mes filles, mon partenaire dans la vie, le pilier de ma famille« .

La santé de son mari s’est rapidement détériorée et il n’était plus en mesure de travailler. Ils n’avaient pas d’économies, et vivaient au jour le jour. Soudain, Fatima est confrontée à un scénario très sombre : deux petites filles à charge et une maladie qui consume lentement son mari.

Perdue et croulant sous les dettes pour financer le traitement de son mari, quelqu’un lui parle d’un travail qui pourrait être un fil d’espoir. La cueillette de fraises en Espagne. Fatima a décidé de se rendre dans la ville de Ouarzazate pour passer le processus de sélection à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) qui est l’intermédiaire de recrutement dans cette campagne circulaire.

Elle se souvient qu’il neigeait ce jour-là, qu’il faisait très froid et qu’elle a dû prendre son bébé avec elle. Âgée de quelques mois seulement, Fatima n’avait pas d’argent pour acheter du lait en poudre et devait donc l’allaiter. Elle est restée coincée dans le bus pendant quatre heures à cause des chutes de neige :

« Ma fille pleurait beaucoup à cause du froid, je n’avais qu’une couverture pour l’envelopper, j’étais affligée de voir qu’elle passait un mauvais moment à cause des basses températures et je me sentais très coupable de l’avoir emmenée avec moi pendant ce voyage. Les voyageurs m’ont regardé avec pitié, je m’en souviens comme si c’était hier » confie-t-elle.

Lorsqu’elle s’est présentée aux bureaux de l’ANAPEC, la première chose qu’on lui a demandée, c’est ce qu’elle ferait de sa fille si elle allait à la collecte. Ce à quoi elle a simplement répondu : « je la laisse à ma belle-mère« .

On a par la suite commencé à lui poser des questions sur sa situation personnelle. Avant qu’elle ne finisse de raconter toute son histoire, on lui a dit qu’elle correspondait bien au profil. Tirez vos propres conclusions!

Fatima se souvient : « J’ai ressenti du soulagement et de l’espoir, mais le traitement que j’ai reçu était humiliant du début à la fin. Ils nous traitaient comme si nous étions des ordures. Non seulement moi, mais tous mes collègues ont été traités avec la même arrogance« .

L’ANAPEC l’a ainsi informée de tous les documents qu’elle devait fournir et de tous les frais qu’elle devait payer. Le montant total s’élevant à près de 300 euros. Fatima a immédiatement commencé à contacter toutes les personnes susceptibles de lui prêter de l’argent, et à chercher des petits boulots qui lui permettraient de réunir cette somme. À ce stade il est nécessaire de rappeler que 300 euros pour une famille comme celle de Fatima au Maroc, c’est le montant avec lequel ils pourraient survivre presque trois mois. C’est beaucoup d’argent, d’efforts et d’heures de travail.

Lorsque Fatima a finalement obtenu l’argent et rassemblé les documents, elle est retournée au bureau de l’ANAPEC à Ouarzazate pour signer le contrat. Entendons bien que Fatima a dû se présenter pour signer un contrat rédigé en espagnol, une langue qu’elle ne comprend pas et que, de toute façon, si elle l’avait comprise, elle n’aurait pas été autorisée à lire.

« Yallah, yallah » (« Allez, allez »), lui a-t-on dit en signant. Fatima a pris son courage à deux mains pour demander si elle pouvait au moins voir la date à laquelle elle devait partir pour l’Espagne, organiser son départ, déléguer ses filles, les soins de son mari et, surtout, se préparer psychologiquement à la séparation imminente de sa famille qui avait tant besoin d’elle. Le responsable a haussé le ton et lui a dit de se dépêcher, qu’ils lui feraient connaître la date lorsqu’ils le jugeraient opportun.

Fatima a signé son contrat en 2019, et à ce jour, elle attend toujours une réponse. L’ANAPEC ne lui donne pas de solution ni de réponse claire, puisqu’elle n’assume pas son devoir légal face à la rupture du contrat et n’envisage pas la possibilité d’une compensation financière. Car la compensation du préjudice psychologique ne serait pas calculable ni malheureusement possible. L’ANAPEC affirme que ce n’est pas sa responsabilité.

Près de trois ans plus tard, la vie de Fatima a beaucoup changé. Elle subsiste grâce au fait d’avoir trouvé un emploi de femme de ménage pour une famille. Cependant, elle traîne toujours des dettes depuis 2019 et n’a pas pu faire face à toutes les dépenses que le traitement de son mari a entraînées.

« Il y a une semaine, le médecin m’a dit de ne plus emmener mon mari à l’hôpital. Le cancer l’a rongé de l’intérieur. C’est définitif, il n’y a plus rien à faire. Ce qui me fait le plus mal, c’est de voir comment les antidouleurs que je peux lui acheter (les moins chers) n’ont plus aucun effet. Il ne dort plus à cause de la douleur, il souffre beaucoup. Je n’ai rien pu faire pour sauver la vie du père de mes filles. Je me réveille toutes les heures pour voir s’il est toujours en vie, et je vis dans la crainte que le moment de son départ n’arrive alors que je ne suis pas préparée » a confié Fatima en pleure à Women by Women.

Et de conclure : » Je veux juste savoir si cette année je pourrai aller travailler à la cueillette des fraises. Mon mari s’en va, mais mes enfants sont à ma charge et je veux économiser un peu d’argent pour pouvoir leur offrir une meilleure vie et un foyer plus digne. Nous vivons dans une maison en terre. Quand il pleut, nous sommes mouillés, en hiver nous gelons. Mes filles ne méritent pas ça et je suis prête à faire n’importe quoi pour améliorer leur vie, même si ce n’est qu’un peu« .