La pastèque à Zagora est clean!

Récemment, des informations ont été partager sur les réseaux sociaux concernant l’utilisation de semences génétiquement modifiées pour la production de la pastèque rouge dans la région de Zagora. Une information démentie par la Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plants (FNIS).

Dans con communiqué, parvenu à Hespress Fr, la fédération affirme à l’opinion publique que l’ensemble des semences et plants utilisés au Maroc, toutes catégories confondues, n’ont connu aucune modification génétique et sont soumises avant leur utilisation à un contrôle strict et continu dans le pays d’origine et à leur arrivée au Maroc.

De même, les services spécialisées relevant de l’Office national pour la sécurité sanitaire, entreprennent les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de ses semences, leur rentabilité et leur conformité avec les conditions climatiques locales, souligne la même source.

En vue du contrôle vigoureux que connait le secteur des semences et des graines, correspondant aux lois et aux normes internationales, la Fédération déplore ce type de rumeurs mensongères qui nuit non seulement aux institutions opérant dans le secteur mais aussi aux producteurs, comme étant une atteinte au secteur de commercialisation et à la qualité du produit marocain à l’échelle nationale et internationale.

La FNIS déplore également dans son communiqué « ces comportements irresponsables », qui n’ont pour but que d’accentuer la situation vulnérable que vivent les habitants de cette région, Zagora, et les conditions difficiles à la lumière de la pandémie du Covid-19 et la succession des années de sécheresse qui a impacté négativement l’activité agricole dans la région comme étant la seule source de vie de cette région et des régions montagneuses en générale ».

Par ailleurs, la fédération regrette cette campagne « enragée qui cherche à impliquer le secteur de l’agriculture, qui est le vecteur essentiel de l’économie nationale, dans des conflits politiques qui nuisent à la production nationale et la réputation du Maroc ».

La FNIS n’est pas la seule partie à avoir réagi à ses rumeurs. L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a également affirmé que les semences végétales utilisées au Maroc dans la culture de pastèque ne sont pas génétiquement modifiées, précisant que l’importation des différentes espèces végétales est conditionnée par une autorisation préalable.

« L’ONSSA informe l’opinion publique que les semences végétales utilisées au Maroc dans la culture de pastèque ne sont pas génétiquement modifiées« , peut-on lire dans une mise au point publiée par l’office suite à la diffusion de certaines rumeurs sur les réseaux sociaux concernant la culture de pastèque issue d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la région de Zagora, connue pour son climat favorable à la production précoce de la pastèque.

Dans sa mise au point, l’ONSSA souligne qu’elle exige que l’importation des variétés végétales, y compris les semences de pastèque, soit assujettie à son autorisation, relevant que les importateurs de variétés végétales sont tenus de présenter, lors de l’importation, une déclaration délivrée par l’obtenteur du pays d’origine, attestant qu’elles ne sont pas génétiquement modifiées.

La variété végétale destinée à la commercialisation au niveau national doit, quant-à elle, être préalablement inscrite au Catalogue officiel des variétés cultivables au Maroc après avoir rempli toutes les conditions demandées, y compris une déclaration attestant que la variété n’est pas génétiquement modifiée, précise la même source.

Pour conclure, l’office précise que la variété en question doit être soumise à des expérimentations des services concernés de l’ONSSA qui prouvent son authenticité, sa rentabilité et son adéquation aux conditions pédoclimatiques du Maroc.