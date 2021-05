Pour sa troisième certification consécutive, Comdata Maroc remporte la première place du palmarès des grandes entreprises certifiées « Best Place To Work au Maroc 2020« .

Ce prix vise à reconnaître les “entreprises où il fait bon travailler”, qui lancent, soutiennent et renforcent les initiatives en matière de bien-être au travail. Il est obtenu à l’issue d’une enquête complète menée auprès des salariés de l’entreprise, à travers le “Programme des Meilleurs Employeurs au Maroc”, explique Comdata Maroc dans un communiqué.

Cette dernière indique qu’elle investit dans l’humain depuis toujours, avec des innovations récentes comme la création du premier poste au Maroc de Responsable du Bonheur il y a quatre ans, les partenariats avec les grandes écoles marocaines qui offrent l’opportunité aux collaborateurs d’accéder à des formations certifiantes, ainsi que la création du « Club15″, premier club d’excellence permettant l’émergence des leaders de demain.

Comdata Maroc évoque également la refonte de son département Support & Méthodes, qui a pour mission de formaliser et de déployer les « Best Practice » à l’échelle du Groupe, le challenge annuel « The Race » qui offre à l’ensemble de ses collaborateurs la possibilité de remporter une voiture par site, et le développement des plans d’actions sociales et caritatives qui permettent à l’entreprise et aux collaborateurs de partager leur chance avec ceux qui en ont moins. Comdata annonce à ce propos la création cette année de la « Fondation Reach Out« .

Cité dans le communiqué, Didier Manzari, CEO Maroc Barcelone, indique que “chaque année depuis que nous concourrons, nous sommes très fiers d’obtenir cette certification, mais aujourd’hui en raison des conditions inédites que nous vivons, cette reconnaissance prend encore une toute autre dimension ».

« Nous avons toujours eu à coeur d’offrir les meilleures opportunités de travail, d’accompagner les collaborateurs dans leurs réussites et leurs carrières, de démarquer et développer les talents de chacun. Mais aujourd’hui, à l’heure où la responsabilité des entreprises est engagée sur la préservation de l’emploi, ce prix vient couronner la mobilisation sans faille de cette grande équipe qu’est Comdata Maroc. Nous avons su faire front de façon unie et sommes extrêmement fiers d’avoir obtenu cette première place”, a-t-il ajouté.