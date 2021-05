Tunisie: Confinement général pour l'Aïd Al Fitr

La Tunisie va se confiner pour la fêtes de l’Aid suivant le mois de Ramadan, a annoncé le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi. Le chef du gouvernement tunisien a alerté que ce confinement est obligatoire pour éviter l’effondrement du système de santé.

Le confinement général décidé par les autorités du pays va débuter le 9 mai et prendre fin le 16 mai. Alors que la fête de l’Aid Al Fitr qui marque la fin du mois de jeune est attendue dans quelques jours, les autorités tunisiennes ont pris des mesures préventives pour éviter les réunions et les voyages.

Le pays qui fait face à une grave crise économique doublée de tensions politiques continuelles notamment entre le président Kais Saied et le Premier ministre Hichem Mechichi, craint ne pas pouvoir faire face aux conséquences d’un nouveau pic de l’épidémie post-célébration de l’Aid.

La Tunisie connait actuellement un bond du nombre de cas quotidiens et le nombre de décès également a atteint des niveaux inquiétants, avec pas moins de 500 personnes en soins intensifs.

Selon le chef du gouvernement, il y aurait une moyenne de 100 décès par jour dans ce petit pays d’Afrique nord qui traverse sa « pire crise sanitaire » jamais vue.

Mechichi a ainsi appelé les Tunisiens à éviter les visites familiales « pour protéger nos proches » a moment où « les établissement de santé menacent de s’écrouler », alertant qu’il s’agit d’un énorme risque de santé publique.

Parmi les autres mesures annoncées vendredi, un couvre-feu de 19H à 5H du matin et l’annulation de la prière de l’Aid. Tous les supermarchés et les commerces seront fermés à l’exception des commerces de produits alimentaires et l’interdiction des déplacements entre les régions sauf pour les cas d’urgence.