Saisonnières d'Huelva : Quand un moyen de survie se transforme en cauchemar -Part 3

La dénonciation du calvaire que vivent les cueilleuses marocaines de fruits rouges en Espagne se poursuit dans ce dossier exclusif concocté par Hespress Fr. Nous vous avons livré dans la deuxième partie de ce dossier un extrait du rapport réalisé par l’équipe de la plateforme Women By Women, sur les droits bafoués de ces travailleuses marocaines, qui n’ont nulle part où aller pour dénoncer cette injustice.

Faute de moyens, vulnérabilité économique et sociale et surtout, manque de connaissances de leurs droits légitimes? Ce sont en tout cas des critères importants pour les industriels de fruits rouges en Espagne, mais aussi pour l’agence marocaine, ANAPEC, qui joue le rôle d’intermédiaire dans la campagne de migration circulaire. But caché? Ils sont sûrs que ces femmes ne pourront jamais dénoncer ce qui leur arrive au Maroc mais également de l’autre côté du détroit, nous confie la plateforme féministe Women By Women. La suite.

Un moyen de survie se transforme en cauchemar

Après le véritable parcours du combattant que nous a décrit W by W, cette année les femmes qui ont été contactées par la plateforme ont été abandonnées malgré le fait qu’elles avaient signé le contrat et obtenu leurs visas. Toute information quant à la date à laquelle elles commenceront à travailler ou à se rendre en Espagne leur a été refusée, tout contact a été coupé. Sans aucun préavis ni justificatif, des femmes qui avaient refusé d’autres opportunités d’emploi pour celui-ci, se sont retrouvées abandonnées et laissées dans une situation autant plus précaire.

Cependant, l’article 3.1 de l’arrêté GECCO pour 2021 oblige les employeurs à garantir aux travailleurs sous contrat la poursuite de leur activité pendant la validité de l’autorisation demandée ainsi que le respect du contrat signé. De même, l’article 30 du -Estatuto de Trabajadores- (Code du Travail Espagnol) établit clairement que si « le travailleur n’est pas en mesure de fournir ses services une fois le contrat en vigueur parce que l’employeur tarde à lui donner du travail en raison d’empêchements imputables à l’employeur et non au travailleur, ce dernier conservera le droit à son salaire « .

En d’autres termes, les cueilleuses oubliées de la fraise qui n’ont pas été appelées à travailler cette année, mais celles qui avaient signé un contrat de travail ont droit à leur salaire mensuel intégral, à moins que l’employeur ne leur ait pas fourni de travail pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Le manque de travail a également signifié pour beaucoup d’entre elles l’impossibilité de récupérer d’autres emplois qu’elles ont eus auparavant et qu’elles ont abandonnés pour cette opportunité.

Une certaine B raconte à W by W : « J’ai quitté la cafétéria où je travaillais, je leur ai dit que je partais en Espagne dans 15 jours, ils étaient contents pour moi, mais ensuite je me suis retrouvée sans rien parce que je n’avais pas d’argent pour subvenir à mes besoins et ils ont engagé quelqu’un d’autre à ma place ».

Or, selon la loi, l’indemnisation à laquelle pourraient prétendre les travailleuses de la fraise telle que B. ne doit pas se limiter au salaire qu’elles ont le droit de percevoir malgré qu’elles n’aient pas pu travailler avance la juriste Laura Iruarrizaga Ballesteros de W by W dans son rapport.

Selon elle, ces femmes peuvent être indemnisées pour les dommages que cette situation leur a causés en termes de manque à gagner, c’est-à-dire pour ce qu’elles auraient pu percevoir si elles avaient conservé les emplois abandonnés en raison de cette opportunité.

Enfin, la même source avance qu’il faut tenir compte du fait que le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage (juillet 2015), y compris ses causes et ses conséquences, indique que « si les entreprises établissent qu’elles ont causé ou contribué à des conséquences négatives, elles devraient y remédier ou contribuer à y remédier par des moyens légitimes « .

Dans la pratique, la réalité pour les nombreuses femmes saisonnières qui n’ont pas pu travailler cette année est qu’elles ne recevront pas le montant qui leur est dû alors qu’elles y ont droit, soulève la juriste dans son rapport.

Afin de réclamer les salaires dus et une éventuelle indemnisation, il serait nécessaire, selon la juriste, d’intenter une action en justice. Toutefois, ces femmes se heurtent à des difficultés d’accès à la justice. Dans le cas des travailleuses journalières qui ont dû rester au Maroc malgré la signature d’un contrat et l’obtention d’un visa, les obstacles physiques afin de pouvoir rencontrer les avocats(e) et les interprètes, sont plus qu’évidents.

Cependant, au-delà de cette situation et de manière générale, la méconnaissance de l’Espagnol, le manque d’information concernant leurs droits, l’obligation de retourner au Maroc une fois le travail achevé et le fait qu’elles dépendent des entreprises et de l’État espagnol pour être à nouveau embauchés la saison suivante, entraînent des difficultés évidentes d’accès à la justice qui limitent leur droit à un recours effectif (reconnu dans plusieurs conventions internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, article 6) soulève le rapport de W by W.

Enfin, et outre les obligations des employeurs qui ne sont pas respectées, la plateforme féministe a tenu à rappeler que le recrutement à l’origine, dans le cadre de la campagne d’immigration circulaire, implique avant tout des agents étatiques à savoir L’Espagne et le Maroc.

En effet, l’Espagne est signataire d’accords qui ont été mentionnés tout au long de cet article et qui démontrent qui devraient être les véritables garants de la protection des travailleuses de la fraise estime le rapport.

« Cela fait désormais des années que la sonnette d’alarme sur les violations des droits des travailleuses du secteur de la fraise a été tirée. Les Etats ne peuvent plus simplement détourner le regard. La violation des droits des travailleuses journalières doit entraîner une réaction immédiate de la part des responsables, sans quoi les conventions internationales auxquelles les états adhèrent resteront lettre morte« , conclut le rapport réalisé par Laura Iruarrizaga Ballesteros, juriste franco-espagnole spécialisée en droits humains et en droit de l’immigration et en charge du département légal de la plateforme Women by Women, dans l’objectif d’utiliser le droit pour contribuer à une réalité féministe.