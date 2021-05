Qualité et coût de l’eau, Casablanca 74è parmi 120 villes du monde

Une récente étude de l’agence de fact-checking Sweet Spot réalisée avec la société de technologie de voyage et moteur de recherche de locations de vacances, Holidu, compare les prix et établi un indice global du coût de l’eau du robinet (potable) et en bouteille dans 120 villes du monde, ainsi que la qualité d’eau.

Pour nous autres, Casablanca fait mieux que Marseille (81ème) en se classant à la 76ème place. La capitale économique du Royaume avec un stress hydrique extrêmement élevé a une qualité d’eau de robinet en deçà de la moyenne à 49,5 au prix d’un euro le mètre cube (-43%) que le médian mondial. La bouteille (500ml) revenant quant à elle à -9,3% que la moyenne mondiale.

Selon l’étude, la ville où se désaltérer ou étancher sa soif revient le plus cher est Oslo. Pour ce qui est de l’eau du robinet, (potable) dans 120 villes du monde, réparties sur les cinq continents, les estimations ont été réalisées à partir de la consommation moyenne mondiale d’eau par personne et par mois, qui s’élève à 15 mètres cubes.

La capitale norvégienne arrive en première place du top des villes où l’eau du robinet coûte le plus cher, avec un prix 212,24% plus élevé que le prix médian mondial San Francisco (États-Unis) et Stuttgart (Allemagne) lui emboîtent le pas (respectivement +183,60% et +164.78%). A l’inverse, l’eau du robinet de la ville de Riyad (Arabie Saoudite) affiche le prix le plus bas (-98,17 % de moins que le prix médian), suivi du Caire (-96,30%) en Égypte et de Karachi (-95,71%), au Pakistan.

Le prix de l’eau vendue en bouteille de ces villes a également été passé au crible. Cet indice a d’abord été calculé à partir du prix d’une bouteille d’eau basique qu’une personne peut acheter en supermarché, puis ventilé à partir du coût moyen d’une bouteille commercialisée par les trois plus grandes marques d’eau.

L’étude indique que la ville où l’eau en bouteille (500 ml) coûte le plus cher, est également Oslo, la bouteille revenant à 1,52 €, tandis que là où elle coûte le moins cher c’est à Beyrouth, au Liban, à 0,03 €. Oslo est suivie dans ce classement

par Virginia Beach, États-Unis (1,31 €), Los Angeles, États-Unis (1,27 €), La Nouvelle-Orléans, États-Unis (1,22 €) et Stockholm, Suède (1,21 €). Pour les moins chères, la capitale libanaise est devancée respectivement par Bangalore, Inde (0,11 €), Accra, Ghana (0,13 €), Lagos, Nigeria (0,14 €), Istanbul, Turquie/ Bruxelles, Belgique (0,15 €). Ce classement se base sur l’indice calculé à partir du prix d’une bouteille d’eau basique qu’une personne peut acheter en supermarché, puis ventilé à partir du coût moyen d’une bouteille commercialisée par les trois plus grandes marques d’eau.

L’étude s’est également intéressée à la qualité de l’eau. « Une attention particulière a été accordée à la qualité et à la rareté de l’eau du robinet dans chaque région, afin d’informer les voyageurs des restrictions auxquelles ils peuvent être confrontés », précise un communiqué de Holidu.

La meilleure qualité d’eau sur un score de 1 à 100 se trouve dans le Vieux continent et sur les hauteurs à Innsbruck, Autriche (100), Helsinki, Finlande (99.51), Vienne, Autriche (98.93), Oslo, Norvège (97.83), Rotterdam, Pays-Bas (97.20), Amsterdam, Pays-Bas (96.84), Stockholm, Suède (96.68), Genève, Suisse (96.50),Zurich, Suisse (96.38) et en Ecosse à Glasgow, Royaume-Uni (95.84).