Ligue Europa : Manchester United et Villarreal se qualifient pour la finale

Malgré une défaite pour l’un et un match nul pour l’autre, Manchester United et Villarreal ont réussi à se qualifier à la finale de la Ligue Europa au détriment de l’AS Roma et Arsenal.

Manchester United et Villarreal s’affronteront pour le trophée de la Ligue Europa, précédemment remporté par le FC Séville de Bounou, En-Nesyri et El Haddadi.

Manchester United a réservé sa place en finale malgré sa défaite 3-2 au Stadio Olimpico jeudi soir, après avoir remporté le match aller 6-2 à Old Trafford la semaine dernière.

Edinson Cavani a marqué deux fois à Manchester et a doublé son compte contre les géants italiens au Stadio Olimpico, égalant ainsi un record continental de 34 ans.

Cavani est le premier joueur à marquer deux buts ou plus dans les deux manches d’une demi-finale européenne depuis Klaus Allofs pour Cologne lors de la Coupe UEFA 1985-86 contre le KSV Waregem.

Cavani c’est beaucoup trop encore encore et encore !! 🔥🔥🔥 #MUNROM pic.twitter.com/pZpgypxpcL — Paris m’a tué (@Clement_BT) May 6, 2021

Pour sa part Villarreal désormais dirigé par l’ancien patron des Gunners, Unai Emery, disputera la première finale de la Ligue Europa de son histoire après avoir battu Arsenal lors du match aller (2-1).

Le sous-marin jaune, comme Villarreal est connu, a pris sa revanche pour sa défaite en demi-finale de la Ligue des champions 2006 contre Arsenal, qui a raté l’occasion de s’imposer lors de ce match retour malgré les nombreuses occasions qui lui avaient été offertes.