LdC/Real Madrid: Hazard s’excuse après avoir ri avec ses anciens coéquipiers de Chelsea à la fin du match

Eden Hazard a crée une vive polémique en Espagne. L’international belge a été surpris sur caméra tout sourire entrain de s’amuser avec ses anciens coéquipiers de Chelsea après l’élimination de son club le Real Madrid face aux Blues en demie-finale de la Ligue des Champions. Suite au scandale enclenché par cette séquence, l’attaquant des Merengues a présenté ses excuses.

Eden Hazard a été largement critiqué par les supporters du Real Madrid après leur chute en demi-finale de la Ligue des champions avec une défaite 2-0 à Stamford Bridge.

L’ancien des Blues a fait les choux gras de la presse espagnol à cause de son comportement jugé déplacé, après avoir été aperçu en train de rire et de plaisanter avec Edouard Mendy et Kurt Zouma, suggérant qu’il n’avait que faire de l’élimination de son club au détriment de son ancienne formation.

Les images de l’émission de télévision espagnole El Chiringuito sont rapidement devenues virales pour son évaluation accablante des actions de Hazard avec des expressions sincères et une musique dramatique.

🔥💣 "¡¡HAZARD NO puede SEGUIR ni un SEGUNDO MÁS en el R. MADRID!!" 💣🔥 😡 ¡@jpedrerol, más ENFADADO que NUNCA en #ChiringuitoHazard! 😡 pic.twitter.com/RsoHw6FoXs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 5, 2021

Suite à ça, le Belge a cherché à clarifier la situation et à rejeter ces suggestions en publiant un message d’excuses sur sa story Instagram moins de 24 heures après la défaite écrasante de la Casa Blanca.

« Je suis désolé. J’ai lu beaucoup de choses aujourd’hui, ce n’était pas mon intention d’offenser les fans du Real Madrid, j’ai toujours rêvé de jouer pour le club & je suis venu ici pour gagner, la saison n’est pas finie, et nous devons nous battre pour la Liga », a-t-il écrit.