Le Futur est Vert : Changer les mentalités sur la préservation des espaces verts

L’association «L’initiative Le futur est Vert», fondée en 2018 par Mohammed Adnan El Guennouni, a été lancée, en premier lieu, pour inciter les habitants de Sidi Kacem à participer à l’embellissement de leurs quartiers. Main dans la main, ils ont réussi à transformer plusieurs espaces abandonnés de la ville en parterres de fleurs.

Après ce projet abouti, Mohammed Adnan El Guennouni continue de sensibiliser la population à la transformation des zones abandonnées dans les différents établissements, notamment les écoles ainsi qu’à la préservation des espaces verts. Son initiative a d’ailleurs été sélectionnée comme « UNESCO Green Citizens 2021 ». Contacté par Hespress FR, le jeune homme raconte son parcours.

Hespress FR : Pouvez-vous nous parler de votre « Initiative Le Futur est Vert »?

Mohammed Adnan El Guennouni : « L’initiative Le futur est Vert » est née de la volonté d’impliquer l’école dans les activités de préservation de l’environnement et de démocratiser l’accès aux plus belles fleurs du monde. Elle a pour objectif la transformation des zones abandonnées dans les écoles en unités de production de fleurs et en potagers Bio.

Cette initiative trouve ses origines dans le Discours de S.M le Roi Mohammed VI à l’occasion du 59ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, dans lequel, il a stipulé que :

« L’aménagement du modèle singulier qui a été conçu pour une société marocaine attachée à son identité et fondée sur la solidarité entre l’ensemble de ses composantes, ne peut atteindre ses objectifs qu’en s’appuyant sur la force et la créativité de la jeunesse marocaine, et en tirant parti des potentialités dont elle est porteuse.»

A travers ses activités d’éducation à l’environnement, notre association souhaite confirmer une idée profondément gravée dans l’esprit de la jeunesse marocaine :

« Nous refusons d’admettre qu’il y a une insuffisance dans les capacités de développement de la nation marocaine. Nous sommes convaincus que nous pouvons rendre ce pays, une terre en couleur. Nous croyons qu’il est judicieux d’offrir à tous les Marocains, un lieu où il fait bon vivre».

Depuis la création de votre association, combien d’actions avez-vous entreprises ?

MAEG: Faisant de l’éducation au développement durable notre cheval de bataille, l’association « L’initiative Le futur est Vert » a réussi notamment à engager les enfants de la ville de Sidi Kacem dans la transformation de plusieurs espaces abandonnés en parterres de fleurs et la transformation d’un entrepôt de poubelle de 500 m2 en unité de production de fleurs; à faire des dons de fleurs à des écoles publiques et d’autres institutions, ainsi qu’à organiser des ateliers d’éducation à l’environnement au profit des jeunes, des migrants subsahariens et des femmes dans les régions du Nord, de Fès-Meknès, et Rabat-Salé-Kenitra.

Nous avons réussi actuellement à constituer la première équipe verte, composée de volontaires, pour reprendre les activités de l’association en partenariat avec des écoles de la ville de Sidi Kacem.

Quel est l’objectif de votre association sur le long terme ?

MAEG: Nous souhaitons changer les mentalités et l’attitude de la population vis-à-vis de la création mais surtout la préservation des espaces verts. C’est un long chemin qui nécessite un travail sur des générations, mais les résultats peuvent être fascinants !!!

A travers un programme efficace d’éducation à l’environnement au niveau national, dans 25 ans, il n’y aura aucun entrepôt de poubelle dans tout le Maroc, surtout dans les quartiers publics où il y aura des potagers, et où ce sera la population qui s’amusera à l’entretenir.

C’est un phénomène social qui est porté par un renouveau d’intérêt pour un environnement propre et une alimentation saine, en réaction à l’industrialisation excessive de l’agroalimentaire, et par l’attrait d’une plus grande proximité avec la nature et ses bienfaits. Ainsi, la création, au cœur des cités, de jardins partagés permettra :

La reproduction du jardin « Keukenhof » au Maroc,

La plantation d’un million de fleurs, plants agricoles et plantes médicinales d’ici l’année 2027,

Réduire les coûts d’entretien des espaces verts et des jardins d’au moins 80 %,

Embellissement des villes,

Création de poste d’emploi stable,

Introduction de nouvelles espèces agricoles et ornementales au Maroc.

Et ces jardins répondent à de multiples objectifs, dont le respect d’un développement durable; l’éducation à une alimentation saine; le support d’un parcours d’insertion valorisant et l’opportunité d’activités de socialisation.

Quant à leurs modes d’exploitation, ils peuvent être classés en trois grandes catégories :

Les jardins solidaires : Ces jardins sont situés au cœur des quartiers, la plupart du temps en pieds d’immeuble, ce qui les rend accessibles aux habitants et permet de réintroduire la nature en ville. Ils fonctionnent selon une logique d’autoproduction alimentaire et ornementale : les légumes et les fleurs y sont cultivés et récoltés par les habitants.

Des jardiniers professionnels vont encadrer les habitants et leur apprendre à faire des semis par exemple, mais ils ne doivent pas se substituer à eux. La dimension non marchande est centrale. Les légumes récoltés dans les jardins solidaires sont destinés aux habitants des quartiers et doivent leur être distribués gratuitement. Ces jardins permettent de combiner embellissement du territoire, participation des habitants, recréation du lien social…

Les jardins pédagogiques : Ces jardins, de petite taille (souvent moins de 100 m²), sont situés en plein cœur des écoles et sont utilisés par l’association et ses partenaires dans un objectif d’éducation populaire et le plus souvent en faveur d’enfants. Ils permettent d’initier des partenariats variés (centres sociaux, centres de loisirs, écoles, maisons de retraite, bibliothèques…) et de travailler sur le lien intergénérationnel.

Les jardins d’insertion : L’objectif de ces jardins est, le plus souvent, l’insertion professionnelle des habitants en situation précaire, mais également la promotion de modes de consommation alternatifs (par les circuits courts et la pratique d’une agriculture raisonnée). Ces jardins de production maraîchère et/ou ornementale sont situés à proximité de la ville, et permettent à des habitants en situation précaire, les ex-détenus, les femmes dans le besoin, les jeunes chômeurs…etc, de se former au métier d’ouvrier maraîcher.

Les légumes et fleurs, produits par notre association sont vendus localement, soit sous forme de paniers et bouquets (vendus aux adhérents de l’association ou à tous les habitants qui le souhaitent, en fonction de la capacité de production), soit à des restaurants, des GMS ou des petits commerçants de la ville.

Mais, comment sensibiliser les jeunes citoyens à un avenir plus vert?

MAEG : « Le futur est Vert » est une initiative née de la volonté d’impliquer l’école, notamment les élèves, les parents d’élèves et les enseignants dans les activités de préservation de l’environnement à travers la transformation des jardins abandonnés au sein des écoles à des unités de production des fleurs, et ce avec l’aide des enfants.

Nous essayons de diffuser un message aux jeunes, à travers des actions et des résultats concrets « qu’il ne faut pas désespérez, que l’amertume des échecs est la seule voie de la réussite vers un progrès humain, et que la souffrance passera. Et la récolte est possible tant qu’il y a un semis. »

Nous sommes convaincus que l’éducation est un créneau efficace de promotion du développement durable, de conservation des écosystèmes et de lutte contre le changement climatique. L’école doit être cette courroie de transmission permettant de faire le lien entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans un lieu propre avec suffisamment de verdure et de jardins afin d’inciter les enfants à mieux apprendre.

Votre projet a été retenu comme Unesco Green Citizens 2021. Que représente pour vous cette nomination et en quoi consiste ce projet concrètement ?

MAEG : Pour dire la vérité, le projet, conçu en collaboration avec Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, a été sélectionné comme Unesco Green Citizens 2021, grâce au soutien et à la bienveillance de ces collaborateurs.

Et il consiste à la mise en place d’un programme d’éducation à l’environnement visant la création des jardins pédagogiques dans dix écoles dans la zone rurale de la région du Rif à travers la création de :

Une « équipe verte » : Composée de jardiniers formateurs, spécialisée dans la conception, la création et l’entretien des jardins pédagogiques.

Une pépinière agricole et une banque de semence : En plus de sa mission d’alimentation des jardins pédagogiques en plants et boutures, son emplacement dans le cœur des montagnes du Rif lui permet d’être un instrument fiable pour lutter contre la pauvreté et l’introduction de nouvelles espèces et techniques agricoles, et afin aussi de garantir le droit d’accès aux semences sans brevet pour tout le monde.

La réussite de cette expérience nous permettra de lancer un programme national visant la reproduction de ce projet dans différentes villes en partenariat avec les autorités compétentes. Il est aussi la preuve que les jeunes marocain(e)s peuvent apporter leurs créativité au-delà des frontières, et « peu importe votre nom de famille, peu importe d’où tu viens, quand tu veux quelque chose, tout l’Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir, il suffit de commencer et le chemin se dessinera en marchant. »