Coronavirus/Maroc: 8 régions affichent moins de 20 infections ce jeudi

Le Maroc a enregistré 360 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 513 016.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 4 050, parmi eux, 293 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1410,4 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 1 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 346 867 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 5 334 087 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 230 nouvelles infections dont 191 à Casablanca, 14 à Mohammedia, 10 à El Jadida, 8 à Nouaceur, 5 à Berrechid et 1 à Médiouna.

Deuxième région à enregistrer le plus d’infections, Rabat – Salé – Kénitra, avec 34 nouveaux cas dont 14 ont été localisés à Salé, 8 à Kénitra, 5 à Skhirate- Témara, 4 à Rabat, et 3 à Sidi Slimane. Elle est suivie par la région de Marrakech- Safi avec 27 infections réparties entre 22 à Marrakech, 1 cas à El Kelâa des Sraghna, à Essaouira, à Youssoufia, à Safi et à Al Haouz.

Bilan similaire dans les régions de Souss – Massa et Dakhla-Oued Eddahab qui accumulent toutes deux 13 cas. il s’agit de 8 infections à Agadir-Ida -Ou-Tanane, 3 à Inezgane- Ait Melloul à Tiznit et à Chtouka- Ait Baha pour Souss – Massa tandis que tous les cas recensés à Dakhla-Oued Eddahab se situent à Oued Eddahab.

Suit, la région de Laâyoune – Sakia El Hamra avec un cas en moins (8 cas à Laâyoune, 4 à Boujdour) tandis que la région de Drâa Tafilalet affiche 10 cas dont 4 à Errachidia, 3 à Ouarzazate, 2 à Tinghir, 1 à Midelt. Un cas en moins pour la région de Tanger -Tétouan- Al Hoceima qui enregistre 6 infections à Tanger-Assilah, 2 à Larache, 1 à Tétouan.

Les régions de l’Oriental (3 cas à Oujda-Angad, 2 à Drouch, 1 à Guercif), de Fès-Meknès (4 à El Hajeb), et de Beni Mellal- Khénifra (1 cas à Béni Mellal et Fquih Ben Salah) sont les dernières au classement ce jeudi.