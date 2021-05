Région TTA: Les barrages affichent un taux de remplissage de 70%

Les barrages de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, affichent à ce jour, un taux de remplissage de plus de 70,3%, en légère hausse par rapport à la même période de l’année écoulée.

Selon des données de la direction générale de l’Eau, relevant du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, les retenues de ces douze barrages se sont ainsi établies, jusqu’à ce jour, à plus de 1,211 milliard m3, contre plus de 1,095 milliard m3 durant la même période de l’année précédente, durant laquelle le taux de remplissage avait atteint 61,90%.

Au niveau de la zone de Loukkos, les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, ont atteint 629 millions m3, soit un taux de remplissage de 93,5%, contre 659,1 millions m3 durant la même période une année auparavant, soit un taux de remplissage de 98%.

Concernant les retenues du barrage Dar Khrofa, elles se sont élevées à 250,7 millions m3, soit un taux de remplissage de 52,2%, contre environ 160 millions m3 une année auparavant.

A la préfecture de Tanger-Assilah, le barrage Ibn Battouta a atteint un taux de remplissage de 98,2% (28,6 millions m3), contre 46,3% (13,5 millions m3) en glissement annuel, tandis que le barrage 9 avril a affiché un taux de remplissage de 23,9% (71,6 millions m3), contre 25,8% (77,5 millions m3) il y a un an.

Le rapport révèle aussi que le barrage Tanger Méditerranée de la province de Fahs-Anjra a atteint un taux de remplissage de 90 (19,8 millions m3), tandis que ce taux a atteint, au niveau du barrage Nakhla (province de Tétouan), 100% (4,2 millions m3) et 99% pour le barrage Smir de la préfecture de M’diq-Fnideq (38,6 millions m3).

Pour ce qui est du taux de remplissage du barrage de Moulay El Hassan Ben El Mahdi, situé dans la province de Fahs-Anjra, il s’est établi à 95,5% (22,4 millions m3), tandis que celui du barrage d’Acharif Al Idrissi (province de Tétouan) a atteint 100% (121,65 millions m3).

S’agissant des barrages situés dans la province d’Al Hoceima, la même source fait savoir que le barrage Abdelkrim Al Khattabi a enregistré un taux de remplissage de 96,8% (11,4 millions m3), tandis que ce taux s’est établi à 25,5% au barrage Joumoua (1,3 million m3).

Le taux de remplissage du barrage de Chefchaouen a, quant à lui, atteint 100% (12,2 millions m3)