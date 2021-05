Revue de presse quotidienne de vendredi 7 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 7 mai 2021

L’Opinion

Covid-19: un coup dur pour les finances des ménages. A l’instar des entreprises et des petits commerces, les ménages n’ont pas échappé aux coups de la crise économique due à la pandémie du Covid-19. En pleine récession, celle-ci a visiblement touché les finances des familles et réduit considérablement leur pouvoir d’achat. C’est l’une des conclusions d’une étude du Centre interprofessionnel d’audience des médias (CIAUMED), qui a mesuré l’impact financier de la crise sur le revenu des ménages, en analysant l’impact du Covid-19 sur les revenus et les habitudes de consommation. Le constat est cinglant: 4 foyers sur 5 ont subi une dépréciation de leur revenu à cause de la crise sanitaire, ressort-il de l’étude, qui explique que 80% des familles dans la majorité des régions du Royaume ont vu leurs revenus baisser.

Rabat bientôt doté d’un système de surveillance pour protéger sa composante verte. Selon un appel d’offres ouvert, lancé par la Société Rabat Région Aménagement, des offres d’études techniques et les travaux de mise en place d’un système de suivi de la ceinture, seront ouvertes mardi 11 de ce mois. Ce système, à adopter, vise à assurer la protection des biens et des personnes dans les lieux à risque, avec des mécanismes avancés au niveau de la ceinture verte, qui comprend des zones plantées d’eucalyptus, de chênes et de pins, et s’étend sur un chemin de 5 kilomètres, entre Rabat et Témara. L’étude est nécessaire pour prendre en compte le développement d’un système de prévention des incendies au travers de caméras spécifiques à des endroits stratégiques de la forêt, et le développement de la salle d’opération et de contrôle qui adopte des technologies innovantes, sans oublier l’utilisation d’énergies renouvelables.

Le Matin

SDX Energy démarre son programme de forage 2021 dans le Gharb. La société britannique d’exploration pétrolière et gazière SDX Energy annonce le début de sa campagne de forage 2021 au Maroc. Au programme, trois puits dans le bassin du Gharb dans une première phase, et jusqu’à cinq puits sur l’année. La première phase de la campagne de forage a débuté cette semaine avec le puits OYF-3 dans le Gharb et devrait s’achever en juillet prochain pour livrer ses premiers résultats. Les 3 puits cibles ont pour objectif de livrer 1,8 milliard de pieds cubes de gaz, selon un communiqué de la junior. «L’objectif de ces puits est d’ajouter des réserves qui nous permettront de continuer à livrer du gaz à nos clients conformément à leurs exigences contractuelles», rappelle Mark Reid, PDG de SDX Energy.

Le Maroc augmente la capacité de ses structures de réanimation. Dans le cadre de la lutte contre la Co-vid-19 et pour parer à toute éventualité, le ministère de la Santé a mis en place un plan d’action pour mieux équiper les services de réanimation et des urgences. Dans ce sens, Khalid Aït Taleb a fait état de l’acquisition de 1.500 appareils de respiration invasive ainsi que 30 générateurs d’oxygène. Il a également fait savoir que le Royaume disposait de 2.316 lits de réanimation, soit une hausse de 438% de la capacité d’accueil.

L’Economiste

Transport maritime: l’Asmex plaide pour un pavillon national. Doté d’une position géographique stratégique, le Maroc a enregistré une forte progression sur la période 2006-2019, passant de la 81e position au 22e rang mondial en termes de connectivité maritime et ce, grâce à l’investissement dans l’infrastructure portuaire. 95% des échanges commerciaux passent par le transport maritime selon les estimations de l’Asmex. Par conséquent, il représente un «point névralgique de l’économie nationale». «Cependant, disposer de grandes infrastructures portuaires sans flotte nationale pour sécuriser et autonomiser nos échanges commerciaux peut constituer une véritable menace pour notre économie», prévient Hassan Sentissi, président de l’Asmex. «La construction d’une flotte maritime marocaine contribuera à renforcer le rayonnement du label Made in Morocco à l’échelle internationale », souligne-t-il.

Tanger, de cité portuaire à port franc numérique. L’Instituto marocain d’intelligence stratégique (IMIS) vient de publier un «policy paper», qui propose l’idée de propulser Tanger en tant que «port franc numérique», une véritable «smart-port-city» au croisement des flux d’échanges physiques et numériques mondiaux. Selon les rédacteurs de l’étude, il s’agirait d’adjoindre une couche d’infrastructures immatérielles aux infrastructures déjà existantes comme le complexe portuaire Tanger Med ou les zones d’accélération industrielle. Pour l’Institut, il s’agirait de mettre en place une stratégie disruptive de type «Océan bleu». Cette stratégie pourrait reposer sur des synergies innovantes entre trois pôles d’excellence: un pôle logistique et industriel existant à consolider, un pôle numérique à développer et un pôle financier de nouvelle génération à construire autour d’une bourse panafricaine d’échange de matières premières .

Libération

La Serbie salue la politique sage de SM le Roi sur les plans national et international. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Nikola Selaković, a salué, mercredi à Rabat, la politique sage de SM le Roi Mohammed VI sur les plans national et international, laquelle a permis au Maroc de devenir un modèle dans la région et une passerelle entre l’Europe et l’Afrique.S’exprimant lors de son entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le chef de la diplomatie serbe a fait savoir que sa visite au Royaume, qui est son premier déplacement dans un pays africain, témoigne de la qualité des relations unissant le Maroc et la Serbie et de la confiance mutuelle entre les deux peuples et les deux pays », indique l’institution législative dans un communiqué.

Crédit bancaire: Décélération du rythme d’accroissement à 3,3% en mars. Le crédit bancaire a vu son rythme d’accroissement passer, en glissement annuel, de 4% à 3,3% au titre du mois de mars 2021, avec une augmentation des prêts au secteur non financier de 3,1% après 4,3%, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Les crédits aux sociétés non financières privées ont ainsi enregistré une hausse de 2,9% après 6,5%, tandis que ceux aux ménages ont augmenté de 4,2% après 3,6% en février dernier, précise BAM dans sa note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de mars 2021.

Al Bayane

La situation individuelle des magistrats au menu de la réunion ordinaire du Conseil supérieur. Le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) a tenu, mardi, sa réunion ordinaire au cours de laquelle il a examiné la situation individuelle de plusieurs magistrats. Selon un communiqué du CSPJ, un magistrat est poursuivi pour manquement à ses obligations professionnelles et les autres pour avoir enfreint leur devoir de réserve et d’observation de la déontologie liée à l’exercice de leur fonction. Le Conseil a ainsi traité ces affaires, comme à l’accoutumée, dans le plein respect des garanties juridiques et des procédures liées aux poursuites disciplinaires des juges telles que fixées par les textes en vigueur.

Affaire du dénommé Brahim Ghali : Les Marocains d’Espagne réclament justice. Des centaines de Marocains établis en Espagne ont manifesté, mercredi, dans plusieurs villes pour dénoncer l’attitude des autorités espagnoles ayant permis au dénommé Brahim Ghali, poursuivi pour de graves crimes de génocide, de terrorisme et de violations des droits de l’homme, d’entrer au territoire espagnol sous une fausse identité algérienne. A Madrid comme à Tarragone, les acteurs de la société civile marocaine ont réclamé justice pour les victimes marocaines et espagnoles des actes perpétrés par le chef des milices du polisario et ses complices, exhortant les autorités judiciaires espagnoles à réactiver et à accélérer les démarches afin d’éviter que ce criminel notoire n’échappe à la justice.

Al Massae

Les lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca prennent forme. Le projet des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca a franchi un cap majeur et les premières opérations de pose de rails sont en cours au moment où l’opération de première soudure des rails de ce projet a eu lieu le 3 mai au niveau du Bd Mohammed VI entre Bd la Résistance et rue Ifni, indique Casa-transport dans un communiqué. Il s’agit de la première d’une longue série puisqu’il faudra au total près de 7.000 soudures comme celle-ci, pour relier les 110 000 mètres linéaires de voies ferrées du projet, ajoute la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

L’initiative marocaine d’autonomie, une solution sérieuse et crédible. Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nicola Selakovic, a salué, mercredi à Rabat, les efforts du Maroc en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable au conflit du Sahara dans un esprit de compromis et de réalisme et dans le plein respect des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies. « La République de Serbie considère l’initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté du Maroc, comme une solution sérieuse et crédible, » indique un communiqué conjoint rendu public à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et son homologue serbe, en visite au Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie.

Al Alam

Pénurie d’approvisionnement en sang. Le Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca a enregistré une grave pénurie de ses stocks, en raison de la faible demande des donneurs de sang dans cette conjoncture exceptionnelle marquée par l’instauration d’un couvre-feu nocturne afin de ralentir la propagation de coronavirus. Khadija Al-Hajouji, directrice du Centre national de transfusion sanguine a affirmé que la situation est « alarmante » au niveau de divers centres du Royaume, dont le Centre de Casablanca.

Al Ittihad Al ichtiraki

Lachgar souligne la nécessité de mettre à niveau le système de recherche scientifique au sein des universités marocaines. Driss Lachgar, Premier secrétaire de l’USFP, a souligné la nécessité de développer le système de recherche scientifique au sein des institutions de recherche dans les instituts et universités marocains, soulignant que la promotion des conditions de l’Université marocaine est devenue une urgence, compte tenu des rôles historiques que cette dernière a joués. S’exprimant au cours d’une rencontre à Fès, Lachgar a mis l’accent sur l’importance capitale de convaincre les Marocains des productions et performances de l’école publique, ainsi que de ses résultats durant des décennies, se félicitant de la poursuite de la formation et de l’encadrement au sein de l’université marocaine durant la période de coronavirus.

Bayane Al Yaoum

Les élections et la Covid-19 au centre d’une réunion à Rabat entre El Otmani et des chefs des partis de l’opposition. Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a eu, mercredi à Rabat, une réunion avec des chefs des partis de l’opposition au Parlement, axée notamment sur la situation née de la pandémie de la Covid-19 ainsi que sur les préparatifs aux prochaines échéances électorales. Il s’agit des secrétaires généraux du PAM, Abdellatif Ouahbi, du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, et du PPS, Nabil Benabdallah. A cette occasion, Benabdallah a indiqué que cette réunion tenue, à la demande des trois formations, a abordé plusieurs questions liées à la situation engendrée par le nouveau coronavirus, ainsi que son impact socio-économique et sanitaire, outre les efforts du gouvernement pour faire face à ces répercussions.

Rissalat Al Oumma

La CGEM réclame l’amélioration du climat des affaires. Chakib Laalej, président de la CGEM, a indiqué lors d’une réunion organisée par la commission du climat des affaires au sein de la Confédération, que les employeurs ont besoin d’un sentiment de soutien et de confiance, ainsi que d’un cadre juridique et réglementaire clair, attractif et qui stimule l’innovation. Laalej a affirmé que les chefs d’entreprises sont confrontés à d’immenses défis qu’il faudra relever, dont l’amélioration des coûts de production, le problème de l’immobilier et l’énergie qui constituent des entraves aux investisseurs. Il a proposé de mettre en place des plateformes de location à proximité des centres économiques, de faire face au coût élevé du foncier, d’équiper les zones industrielles spécialisées et d’adopter une fiscalité et des financements stimulant les investissements privés dans le secteur des énergies vertes.