La transformation digitale ne charme pas tout le monde

Au Maroc, tous les chefs d’entreprises ou presque s’accordent à dire que les technologies de l’information constituent un enjeu très important. Le point avec un expert dans le domaine.

« Le numérique est quasiment omniprésent de nos jours dans presque toutes les activités », affirme à Hespress Fr, Youssef.B, le directeur des systèmes d’information (DSI) au sein d’une multinationale à Casablanca, regrettant toutefois que « Certains patrons continuent de penser que la transformation digitale est importante mais non prioritaire ».

Selon toute vraisemblance, parmi ces « réfractaires » au digital il y a des industriels qui jugent que le numérique n’a pas à être entièrement incorporé dans leur modèle d’affaires ni dans leurs activités principales et que finalement ces technologies n’y sont que moyennement intégrées.

Cependant, d’après notre source, heureusement qu’au Maroc, une bonne partie d’industriels pense le contraire et ont, d’ores et déjà, pris le train en marche de l’ère numérique.

« Il faut savoir que dans certaines multinationales, le niveau de l’état d’avancement de la transformation digitale dans leur secteur d’activité est très avancé. Elles sont très bien outillées en technologies de l’information et leur utilisation se situe entre 50% et 75% », nous indique le DSI, évoquant, à cet égard, une récente enquête du Centre marocain de conjoncture qui avait mis en exergue justement que les technologies ne sont pas encore intégrées de la même manière dans tous les domaines d’activité.

« L’administration générale occupe dans ce domaine le premier rang pour 11,8% des enquêtés, la même place est occupée par les chaines de production pour 9,1%, la communication interne ne vient au premier rang que pour 10,5% alors que la relation client se positionne en premier pour 30,8%. Ce même classement est attribué également aux domaines de l’automatisation de la production par 23,5% des chefs d’entreprises interrogés, au développement de nouveaux produits par 13,9%, à la gestion de la chaine d’approvisionnement par 8,8%, à la vente de produits et le paiement par 10,8% et aux campagnes de marketing par seulement 1,1%», a fait ressortir le sondage du CMC.

Sondage qui a également révélé que même si les nouvelles technologies de l’information ne sont pas diffusées de la même manière dans tous les domaines de l’activité des entreprises marocaines, tous les responsables marocains reconnaissent leur importance à l’avenir.

Le numérique n’est pas adopté par tous

C’est ce que confirme aussi notre DSI qui précise que ce type de technologie gagne de plus en plus de terrain mais à des vitesses différentes. Dans ce sens, un patron d’entreprise soulève de nombreux facteurs qui limitent les investissements des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, dont en premier lieu les moyens financiers (incluant les frais d’utilisation et de conseil), suivis du manque de personnel qualifié ainsi que l’insuffisance du know how, les dispositions légales peu incitatives et le retour sur investissement incertain…

Et pourtant, d’après le directeur des systèmes d’information, d’énormes progrès de la digitalisation ont été enregistrés ces dernières années au Maroc au service de l’entreprise, précisant, dans ce sens, que les domaines sur lesquels il faut agir pour faire face au défi de la transformation numérique à l’avenir et favoriser un développement plus rapide de la digitalisation sont le niveau de la connectivité, le développement de l’administration, le développement des services, l’amélioration de l’offre de formation pour et le coût de la digitalisation avec accès aux services financiers.

Dans le même ordre d’idées, notre source trouve que la stratégie «Maroc numeric» préconisée par les pouvoirs publics, n’est pas suffisamment en phase pour répondre aux nouvelles exigences de transformation numérique dans les années à venir…