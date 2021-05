Bourse de Casablanca: Clôture en bonne mine

La Bourse de Casablanca a terminé en bonne mine jeudi, profitant notamment de la performance des secteurs des boissons, des distributeurs et de l’agroalimentaire.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,47% à 12.009,95 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,49% à 980,45 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié de 0,48% à 9.768,82 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a grappillé 0,45% à 912,99 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,34% à 11.064,48 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,55% à 10.263,39 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine particulièrement dans les secteur des boissons, des distributeurs et de l’agroalimentaire, dont les indices ont terminé sur des gains respectifs de 1,95%, 1,7% et 0,17%. Le transport (+2,74%) a, quant à lui, signé la meilleure performance de la journée, dopé par son titre CTM (2,86%).

A l’inverse, le secteur des « ingénieries et biens d’équipements industriels » a abandonné 2,99% et celui des « services aux collectivités » 1,99%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 264,84 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central et dominé par Itissalat Al-Maghrib (58,23 MDH), Attijariwafa Bank (28,54 MDH) et CIH (19,4 MDH). La capitalisation boursière, elle, a dépassé les 621,3 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par S.M Monétique (3,98%), Fenie Brossette (3,34%), Sonasid (2,91%), CTM (2,86%) et Jet Contractors (2,69%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (3,98%), IB Maroc.com (2,75%), Lydec (1,99%), Alliances (1,9%) et Stroc Industrie (1,59%).