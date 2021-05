Insaf, un produit CNRA-CNDH pour une rente différée au profit des bénéficiaires de l'IER

La Caisse nationale de retraite et d’assurance (CNRA) et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) ont conclu, récemment, une convention pour la mise en place d’un produit de rentes différées « Insaf » au profit des bénéficiaires de l’Instance Équité et Réconciliation (IER).

Un communiqué de CDG Prévoyance fait noter que le produit « Insaf », mis en place par la CNRA, organisme géré par CDG Prévoyance, vise à assurer une rente viagère complémentaire pour des bénéficiaires issus des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation, ayant été réinsérés dans le secteur public à des âges tardifs ne leur permettant pas d’accéder à des niveaux de pension convenables à l’âge de départ à la retraite.

Cette convention, signée sous la présidence du Chef du Gouvernement Saad Dine El Otmani, vient confirmer la vocation naturelle de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), à travers CDG Prévoyance, en tant que tiers de confiance et apporteur de solutions utiles aux problématiques de prévoyance, notamment la gestion des retraites et fonds de solidarité, accompagnant ainsi les stratégies nationales dans le domaine de la prévoyance sociale, fait savoir la même source.

Ont pris part à cette cérémonie notamment le directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun, et la présidente du CNDH, Amina Bouayach.