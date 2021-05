CPI: Dominic Ongwen écope de 25 ans

Déclaré coupable d’un total de 61 crimes contre l’humanité et crimes de guerre, Dominic Ongwen est condamné à 25 ans d’emprisonnement.

Ce jeudi 6 mai 2021, la Chambre de première instance IX de la Cour pénale internationale (CPI) a condamné Dominic Ongwen à 25 ans d’emprisonnement à la suite du Jugement de première instance l’ayant déclaré coupable d’un total de 61 crimes contre l’humanité et crimes de guerre, commis dans le nord de l’Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005.

La période de sa détention entre le 4 janvier 2015 et le 6 mai 2021 sera déduite de la durée totale de l’emprisonnement prononcé. La peine peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre d’appel de la CPI par l’une ou l’autre des parties à la procédure.

Par ailleurs, le juge Bertram Schmitt, juge président, qui a lu un résumé de la décision de la Chambre, a souligné que celle-ci a été confrontée dans cette affaire à une situation unique, entre d’un côté, un auteur de crimes qui, volontairement et lucidement, a causé d’énormes souffrances à ses victimes, et de l’autre, à un auteur qui avait lui-même connu des souffrances extrêmes aux mains du groupe dont il est devenu plus tard un membre important et un commandant.