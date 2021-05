Fitch Ratings :  BB+ pour le Maroc

Fitch Ratings, l’agence internationale de notation a confirmé les notes «BB+» du Maroc. Cette note a été soutenue respectivement pour les émissions souveraines de long terme en devises et en monnaie locale avec perspective stable.

C’est grâce à un record de stabilité macroéconomique que la note «BB+» du Maroc a été maintenue par Fitch Ratings. Cette stabilité se reflète notamment par une inflation et une volatilité du PIB relativement faibles avant la pandémie, une part modérée de la dette en devises (FC) dans la dette totale des administrations publiques (GG) et une liquidité extérieure relativement confortable.

En outre, tous ces avantages ont été contrebalancés par des indicateurs de développement et de gouvernance faibles, une dette GG élevée, des déficits budgétaires et des comptes courants (CAD) plus importants que ceux de leurs pairs.