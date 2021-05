Maroc-Guinée : L’agriculture et les TIC en plein essor

Toujours dans le cadre de ses rencontres « Doing Business », l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a organisé un webinaire sous le thème «Doing Business in Guinée », en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting.



La rencontre avait pour objectif d’identifier les opportunités commerciales en Guinée pour les exportateurs marocains. Elle a été animée par Philippe Cordier expert en management opérationnel, de la performance individuelle et collective et de la gestion des risques interculturels,

Dans son communiqué à l’issue de cette rencontre, l’ASMEX soulève que la Guinée est un marché de 12,8 millions d’habitants avec un PIB de 13,8 millions $. Elle fait partie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).



Le pays possède plusieurs dispositifs incitatifs, tels que le code des investissements, qui donne la possibilité aux investisseurs étrangers de détenir jusqu’à 100 % des titres sociaux d’une entreprise pour certains secteurs, dont l’agriculture, poursuit l’association, notant que le code garantit également aux investisseurs qui créent des emplois locaux permanents de bénéficier d’avantages fiscaux.

En termes d’opportunités pour les exportateurs marocains, deux secteurs se sont démarqués lors de la rencontre indique la même source. Il s’agit des secteurs de l’agriculture et les TIC. Cité par l’ASMEX, Philipe Cordier a déclaré que « le secteur agricole est en pleine croissance et représente un atout majeur pour la diversification de l’économie en Guinée ».

En effet, 61,3 % de la population active œuvre dans le secteur primaire, qui bénéficie du soutien actif du gouvernement, de conditions agro-climatiques favorables et d’une forte mécanisation agricole avance la même source.

L’expert a également expliqué que les TIC sont en plein essor en Guinée et représentent une opportunité pour les investisseurs marocains. Ceci concerne notamment les segments de la télécommunication, de la digitalisation des services, de la fourniture et maintien d’équipements et de la formation de la main-d’œuvre numérique. Les services financiers via la téléphonie ou mobile banking se développent et se diversifient aussi à un rythme soutenu précise-t-il.

In fine, l’association avance que la Guinée est le 49ème marché d’exportation du Maroc (88,6 millions $), soit 0,2 % des exportations marocaines, et le 89ème marché d’importation du Royaume (9 millions $).



Les produits principalement exportés par le Maroc sont les préparations de viande, poissons et crustacés (17,7 millions $), les terres et pierres, sel et ciment (11,8 millions $), la fonte et l’acier (10,2 millions $), et les engrais (7,4 millions $). Les deux pays ont également partagé plusieurs conventions et accords, concernant les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, du transport, de l’énergie et de la logistique conclut l’association.