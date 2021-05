ETU 4.0 : Un nouvel espace de travail au profit des étudiants

Dans le cadre de sa transformation digitale, l’Université Mohammed V de Rabat annonce qu’elle met à la disposition de ses étudiant(e)s la nouvelle version du portail numérique « ETU 4.0 », qui se veut une plateforme intégrée de services en ligne.

« ETU 4.0 », qui remplace la version actuelle de « ETU », reprend à travers une nouvelle interface plus conviviale et attrayante, les services déjà existants tels que le statut, la couverture médicale (AMO-E), le contrat pédagogique, ainsi que les résultats à l’issue des délibérations explique l’Université dans un communiqué.

En outre, « ETU 4.0 » offre une panoplie de services innovants, tels que la « scolarité en ligne » (signature électronique des documents de scolarité), et « l’emploi du temps en ligne personnalisé » des séances d’enseignement et des examens.

De plus, l’Université précise que ce nouvel espace de travail constitue une partie intégrante de la « Smart Université » qui est une plateforme qui fait usage, dans son implémentation, des technologies avant-gardistes supportant le big data et l’intelligence artificielle.

La même source précise que « ETU 4.0 », étant totalement couplée au système d’information intégré de l’Université, permet à chaque étudiant(e) de bénéficier d’un service de proximité en ligne, sur mesure et de qualité améliorable.

Et pour plus de garanties de sécurité quant à l’identité des personnes autorisées à accéder à ces services en ligne, l’université Med V de Rabat explique que l’authentification sur « ETU 4.0 » sera effectuée exclusivement à travers le compte de messagerie institutionnel principal de la personne concernée « [email protected]um5.ac.ma ». Ce mécanisme d’accès remplace l’authentification actuelle se basant sur le numéro Apogée et la CNE/MASSAR de la personne concernée, qui peuvent être facilement divulgués.

Pour conclure, l’Université Med V de Rabat invite les personnes concernés à vérifier dès maintenant que leur compte de messagerie institutionnelle « [email protected]um5.ac.ma » est opérationnel, et les invitent le cas échéant, à contacter le helpdesk local de leur établissement chargé du suivi de la gestion des emails des étudiant(e)s : à l’aide du lien « http://www.um5.ac.ma/helpdesk-email ».

Ainsi, un formulaire approprié pour chaque établissement permettra aux étudiants de demander la réactualisation du mot de passe relatif à leur email institutionnel principal. Ce dernier sera le moyen d’accéder à « https://etu.um5.ac.ma », à compter du mardi 11 mai 2021.

Un tutoriel en ligne « ETU 4.0 » a été préparé à cet égard, et il est accessible depuis le lien : « http://www.um5.ac.ma/tutoriel/etu » conclut l’Université.