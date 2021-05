Iftar interconfessionnel au Ghana: Le Maroc tolérant en exemple

L’ambassade du Maroc au Ghana a organisé un Iftar interconfessionnel, ayant réuni les responsables des religions monothéistes au Ghana, qui ont appelé à promouvoir les valeurs de tolérance et de fraternité prônées par le Maroc.

A travers la création de la Fondation Mohammed VI pour les Oulémas Africains, le Roi Mohammed VI entendait diffuser un modèle basé sur les principes d’ouverture, de modération et de tolérance, en vue d’immuniser les pays africains frères contre les doctrines extrémistes qui engendrent la violence et le terrorisme, a estimé en ce sens Cheikh Mustapha Ibrahim, président de la section ghanéenne de la Frondation.

Les activités et les actions des différentes sections africaines de la Fondation, notamment celle qu’il préside au Ghana, vont dans ce même sens, a-t-il dit.

De son côté, le Nonce Apostolique, l’Archevêque Henryk Jagodzinki, a appelé à une action concertée entre les représentants des trois religions monothéistes au Ghana pour promouvoir les valeurs de la paix et du vivre ensemble pour faire face à la montée de la menace terroriste dans la religion

S’adressant à ses hôtes, l’ambassadeur du Royaume à Accra, Imane Ouaadil, a rappelé que le mois du Ramadan est une période sacrée de renouveau spirituel et un rappel du devoir d’entraide et de générosité envers les plus démunis.

« Dédié au jeûne, à la prière et à l’aumône, le mois du Ramadan est aussi une occasion pour renforcer les liens spirituels que nous partageons en tant que Musulmans, Chrétiens et Juifs », a-t-elle souligné.

Pour conclure que « le Maroc et le Ghana, tous deux profondément attachés aux valeurs de compréhension mutuelle, de fraternité humaine et de coexistence harmonieuse, ont, tout au long de leur histoire, expérimenté, enseigné et défendu la fraternité parmi les Fils d’Abraham ».