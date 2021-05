Etude CNP : Les femmes représentent 30% de toutes les professions journalistiques marocaines

Le Conseil National de la Presse a, aujourd’hui mercredi 5 mai, dévoilé officiellement son rapport qui fait le point sur la situation des journalistes marocains femmes et hommes. Il en ressort que les femmes ne représentent que 30% de toutes les professions journalistiques marocaines

« C’est une étude qui peut être considérée comme la première du genre en termes de taille de l’échantillon, de méthodologie adoptée et de la nature des questions soulevées. Par conséquent, en termes de constatations et de conclusions détaillées, c’est une première au Maroc », a confié à Hespress Fr, Younes Moujahid.

Le président du Conseil National de la Presse nous a aussi expliqué que le CNP ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire.

« Nous allons approfondir nos investigations en exploitant au maximum les données collectées et analyser tous les indicateurs résultants pour pouvoir, in fine, faire état de façon optimale des conditions professionnelles et personnelles des tous les journalistes marocains », nous a-t-il indiqué, précisant qu’« Il est important de retenir que ce sondage aura le mérite de contribuer à faire sortir un étude plus pointue sur plusieurs volets. Volets qui nous permettront d’élargir le champ des renseignements recueillis finalement sur ces journalistes, leur cursus scolaire et leur situation financière ».

A cet égard, Younes Moujahid lance un appel aux journalistes pour dûment remplir le formulaire de demande de la carte professionnelle en répondant surtout aux questions facultatives qui concernent leur situation financière, statut social et conditions de travail.

Et d’estimer : « Pour être capable de défendre au mieux les intérêts des journalistes, le CNP doit tout savoir sur eux. Et pour tenter d’améliorer leur condition financière, nous travaillerons ensemble avec nos partenaires, le SNPM et les patrons de presse. Et afin d’y parvenir correctement nous devons traiter plus en profondeur certaines questions liées notamment au niveau d’éducation des journalistes ou encore à la stratégie RH des entreprises de presse pour essayer de comprendre certains écarts côté salarial ».

Le la est ainsi donné par le président du CNP qui milite pour que le journaliste ait toutes les conditions appropriées réunies afin qu’il puisse laisser libre cours à une bonne pratique médiatique.

Se basant sur les données de 2019, recueillies auprès d’un échantillon de 2451 personnes, qui ont servi pour l’obtention de la carte de journalisme professionnel pour l’année 2020, le CNP a donc relevé que le nombre de femmes journalistes reste faible par rapport aux hommes.

Les données extraites de l’étude confirment, en effet, que le nombre de femmes ne représente que 30% et que cette tendance s’applique à toutes les professions journalistiques et les plateformes médiatiques marocaines.

« La pyramide des âges des journalistes au Maroc montre que 44,15% ont entre 20 et 40 ans tandis que 52,15% ont plus de 40 ans et moins de 60 ans et 3,83% (dont 83,3% de sexe masculin) ont plus de 60 ans », lit-on dans l’enquête qui fait également savoir : « Plus de 66,4 % des femmes journalistes sont mariées, soit environ 1627. Nombre total de femmes journalistes, dont 25,5% (secteur audiovisuel), 18,4% (presse électronique), 15,3% (supports écrits) et 5,59% (agence de presse) et 1,47% (production audiovisuel) ».

Les statistiques démontrent aussi que les journalistes titulaires d’un diplôme universitaire ou plus sont majoritaires, dépassant 64,4%, dont 19,2% ont une maîtrise ou un doctorat contre 35,4% non diplômés.

Selon la même source, plus de 5,76% des journalistes s’installent principalement dans les régions Casablanca-Settat (42,84%) et Rabat-Salé-Kénitra (33,66%).