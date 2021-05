Revue de presse quotidienne de jeudi 6 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 6 mai 2021

L’Opinion

Baraka veut revoir la répartition des richesses. Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a souligné l’importance majeure de « revoir la répartition des richesses du pays », et de mettre en place « une répartition juste et équitable des sacrifices”. Pour y arriver, le PI compte adopter en cas de victoire électorale une politique basée notamment sur le patriotisme économique. En clair, s’atteler à la réduction du gap entre les régions de manière à permettre l’éclosion de tissus économiques locaux complémentaires au niveau national, tout en étant compétitif au niveau international. L’objectif final est la mise en place d’une économie efficiente et autosuffisante, grâce à une répartition équitable et homogène sur l’ensemble du territoire, a-t-il estimé lors d’une rencontre organisée par la Fondation Lafquih Titouani.

Témara: accord trouvé entre les éboueurs grévistes et le conseil communal. Après des heures d’âpres négociations, un accord a été trouvé entre le Conseil communal de Témara et les éboueurs grévistes de la société Mecomar, mettant ainsi fin à leur grève, mercredi 5 mai, selon des sources bien informées à la Commune. Faute de négociations et de réponses satisfaisantes, les éboueurs de la société Mecomar, société chargée de la gestion déléguée du service public des déchets ménagers et assimilés au niveau de Témara, ont suspendu leur activité depuis la fin de la semaine dernière. Un arrêt qui a suscité l’indignation des habitants de la ville, et du Conseil communal de la ville de Témara. A cet égard, le Conseil a présenté des excuses auprès des habitants de la ville. Le contrat liant Mecomar à la ville de Témara a pris fin en février 2020. “L’entreprise Ozone sera en service bientôt », a affirmé Abdelaziz El Ayed, premier vice-président du conseil communal de Témara.

Le Matin

Le Maroc continue de jouer un rôle actif et constructif dans tous les processus de négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue d’aboutir à des compromis concrets et réalisables, a souligné lundi l’ambassadeur représentant permanent du Royaume à Genève, Omar Zniber. «Fidèle à son rôle de pays facilitateur et défenseur des intérêts des pays en développement, le Maroc s’est toujours investi dans la recherche de compromis concrets et réalisables», a souligné Zniber qui présentait la déclaration du Royaume lors d’une réunion du Comité des négociations commerciales à l’OMC.Le Maroc, a-t-il poursuivi, appelle les membres de l’organisation à faire face aux défis majeurs auxquels sont confrontés tous les pays, en particulier ceux en développement qui sont menacés par l’impact des changements climatiques, la sécurité alimentaire, notamment en Afrique, et les dysfonctionnements graves relevés en matière de lutte contre la pandémie.

C’est parti pour «Ntla9awfblad-na», la campagne de promotion pour le tourisme interne. Lancée le 3 mai par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), cette campagne a pour ambition de renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté de chaque Marocain et de lui donner envie d’explorer davantage l’ensemble des richesses de son pays. Finalité : faire du Maroc la destination préférée des Marocains. Et pour y parvenir, l’Office compte bien déployer toutes les stratégies marketing et de communication qui s’imposent.

L’Economiste

Élections professionnelles: pas de moratoire. Le ministre du travail vient de diffuser un communiqué dans lequel il rappelle que même les sociétés fermées sont tenues d’organiser les élections relatives aux délégués des salariés selon le calendrier officiel. Le communiqué arrive avec trois jours de retard puisque les structures fermées sont déjà en décalage par rapport à l’échéancier électoral, le dernier délai pour l’affichage des listes des électeurs ayant expiré le 30 avril. Ce qui entraîne une amende de 2000 à 5000 DH. Certains opérateurs proposent le report des élections jusqu’à la réouverture.

Emprunt national: comment sortir les ménages de leur schéma classique. Le Trésor a mobilisé 23 milliards de DH sur le marché intérieur au premier trimestre, mais pas encore d’emprunt national. En revanche, les spéculations vont bon train. Certains professionnels de marché se sont lancés dans le petit jeu des pronostics. Avec l’augmentation des besoins de financement de l’Etat induit par la crise sanitaire et économique, le gouvernement veut capter une partie de l’épargne accumulée par les ménages et l’orienter vers le financement de la relance post-Covid. Face au confinement et à la dégradation de la situation économique, les ménages ont été contraints de thésauriser. Il y a une légère reprise des investissements (crédits immobiliers) et de la consommation, mais le rattrapage est encore contraint par les doutes sur la reprise.

Libération

Don de la BAD au Maroc. Soutenir l’amélioration de l’environnement des affaires afin de consolider la résilience du Royaume face à la pandémie et de promouvoir la relance de son économie. Tel est l’objectif de l’accord de don signé entre la Banque africaine de développement et le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration. D’un montant de près d’un million de dollars américains, cet appui financier est destiné à soutenir les services du chef du gouvernement en vue de mettre en œuvre le projet d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la relance, indique la Banque africaine dans un communiqué.

Le Maroc performant dans les indices d’attractivité. Le Maroc reste performant et régulier dans les indices d’attractivité et de stabilité, particulièrement en ce qui concerne le système bancaire et le cadre macro-économique, ressort-il du rapport de l’Institut Amadeus sur les indices de la stabilité et de l’attractivité en Afrique 2021. Les fondamentaux macro-économiques ont fait preuve de résilience, avec un taux d’inflation contrôlé et un niveau de réserves de change satisfaisant bien que sous tension, indique-t-on dans ce rapport élaboré avec le soutien de Casablanca Finance City Authority.

Al Bayane

Le bureau politique du PPS, qui a tenu mardi sa réunion hebdomadaire, a appelé le gouvernement à appréhender positivement les amendements constructifs, susceptibles d’être présentés par les parlementaires au sujet du projet de loi se rapportant au cannabis. A cet égard, il a exprimé sa pleine compréhension des opportunités sociales, économiques et développementales, que procurera l’usage légal du cannabis et attiré l’attention sur la nécessité d’entourer le sujet de toutes les garanties juridiques et concrètes à même d’empêcher la déviation de cette démarche législative de ses finalités positives. D’autre part, les responsables du PPS ont souligné la nécessité de procéder à la réforme de la situation générale du secteur public de la communication audiovisuelle pour pouvoir assurer un service public à même de répondre aux attentes de la société et de consacrer le pluralisme véritable.

Amélioration de l’activité industrielle en mars. Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois de mars indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, la production aurait progressé et le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, soit un niveau proche de celui enregistré avant la période de la crise sanitaire, fait savoir BAM. Pour leur part, les ventes auraient augmenté aussi bien sur le marché local qu’étranger et les commandes se seraient améliorées, avec des carnets qui restent inférieurs à la normale.

Bayane Al Yaoum

Rabat et Abuja réaffirment leur engagement à construire un partenariat stratégique. Le Maroc et le Nigeria ont réaffirmé, mardi, leur engagement à construire un partenariat stratégique dans différents secteurs, au bénéfice des deux nations.Lors d’un entretien par visioconférence, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires Étrangères de la République Fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama, ont exprimé leur volonté de développer cette coopération et hisser les échanges à un niveau supérieur.

Éducation nationale: Définition de 167 cadres de référence actualisés des examens certifiants. Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé avoir défini 167 cadres de référence actualisés pour l’élaboration des sujets des examens certifiants. Il s’agit de 62 cadres de l’examen national du baccalauréat, 12 cadres de l’examen régional de la 1-ère année du baccalauréat, 11 cadres de l’examen régional du cycle collégial, 4 cadres de l’examen provincial des études primaires et 78 cadres de l’examen de technicien supérieur, précise un communiqué du département de l’éducation nationale.

Al Massae

Un projet de loi pour mettre le patrimoine des magistrats sous surveillance. Le gouvernement devrait examiner prochainement un nouveau projet de loi élaboré par le ministère de la justice, qui mettrait sous surveillance le patrimoine des magistrats, de leurs conjoints et leurs enfants. Le projet qui porte sur la définition, la composition et les règles de fonctionnement de l’Inspection générale des affaires judiciaires, ainsi que les droits et devoirs de ses membres, fixe les missions fondamentales confiées à cette Inspection dans l’inspection judiciaire centrale des juridictions, la coordination, le suivi et la surveillance de l’inspection judiciaire décentralisée, l’examen et le traitement des plaintes qui lui sont déférées par le président-délégué. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 107 de la loi organique n ° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l’Inspection serait chargée notamment de suivre l’évolution et de procéder à l’évaluation du patrimoine des magistrats, de leurs conjoints et leurs enfants.

Al Ahdath Al Maghribia

Madaëf: Appel à projets de la 4è édition du programme Madaëf ECO6 à Tamuda Bay. La société Madaëf a annoncé le lancement de l’appel à projets de la 4ème édition du programme Madaëf ECO6 à Tamuda Bay. Avec 3 éditions à succès à son actif, le programme Madaëf Eco6 met le cap sur la destination Tamuda Bay, en vue d’enrichir l’offre touristique haut de gamme de cette destination avec des projets innovants et à forte valeur ajoutée, indique un communiqué de la société. Il s’agit également d’atténuer les effets de la saisonnalité de cette destination et stimuler l’entrepreneuriat local en encourageant les porteurs de projets issus de la Région, ajoute la même source.

Al Alam

Les cas de mariage des mineurs baissent d’année en année. Les cas de mariage des mineurs ont tendance à baisser d’année en année au Maroc, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader. Lors d’un séminaire consacré à la présentation du « Guide juridique pour les femmes victimes d’infraction ou de violation de droits », réalisé par l’Association « Jossour-Forum des femmes marocaines », Ben Abdelkader a souligné que l’année 2014 a enregistré un total de 33.489 actes de ce type de mariage, contre 30.230 actes en 2015 et 27.205 en 2016. Ces chiffres, poursuit le ministre, ont continué leur tendance baissière au cours des années suivantes, atteignant 20.738 actes en 2019, contre 12.600 l’année suivante, soit 6,48% du nombre total des actes de mariage conclus en 2020.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Les IDE en baisse à fin mars. Le flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers le Maroc a accusé une baisse à fin mars de l’année en cours de 32% par rapport à la même période de l’année dernière. Les investissements étrangers ont baissé de plus de 1,5 milliard de dirhams pour s’établir autour de 3,3 milliards de dirhams, au lieu de 4,8 milliards de dirhams enregistrés en mars 2020. Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 10,6% passant de 7,068 MMDH à 6,322 MMDH, conjuguée à une hausse des dépenses de 36,4%, ressort-il des indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l’Office au titre du mois de mars 2021.

Rissalat Al Oumma

Le Djibouti réitère son attachement « résolu et constant » à l’intégrité territoriale du Maroc. Le Djibouti a réitéré son attachement « résolu et constant » à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en renouvelant son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive à la question du Sahara marocain et en insistant sur l’exclusivité des Nations Unies pour le règlement de ce différend. « Le Djibouti a renouvelé son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive, et a insisté sur l’exclusivité des Nations Unies dans le règlement de ce différend, qui garantit le projet d’autonomie des provinces marocaines du Sud, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité territoriale », indique un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien mardi par visioconférence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le ministre djiboutien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf.

Assahra Al Maghribia

Création d’un régime de revenus complémentaires pour des bénéficiaires des recommandations de l’IER. Une convention de création d’un régime de revenus complémentaires « Inssaf » pour les bénéficiaires des recommandations de l’Instance Equité et de Réconciliation (IER) a été signée, mardi à Rabat, entre le gouvernement, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). La cérémonie de signature de cette convention a été présidée par le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, en présence de la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et du directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun. Ce régime vise à attribuer des revenus selon la tranche d’âge à un total de 99 bénéficiaires des recommandations de l’IER, ayant accédé à la fonction publique à un âge avancé, ne leur permettant pas de percevoir une retraite convenable.