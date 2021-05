Le contrat Maroc/Algérie d’exploitation du gazoduc Maghreb-Europe expire à fin 2021 ! et après ?

La chute des revenus pétroliers et gaziers ne touche pas uniquement les pays producteurs croit savoir un site électronique algérien, ceux qui servent de transit sont aussi impactés par cette crise. Et, il en veut pour preuve, on l’aura deviné nos deux pays voisins. Le Maroc, selon “son bienvenue sur nos lignes“ aurait vu ses revenus tirés du transport du gaz algérien baisser de 55% en 2020.

Et de reprendre les chiffres d’un rapport de 2020 de la direction des douanes et des impôts marocaines, les revenus tirés du transport du gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe, traversant le territoire du Royaume ont atteint 51 millions de dollars l’année écoulée chutant de plus de la moitié par rapport à l’année 2019. Et d’accorder ses violons ! la baisse est due à la persistance de la crise sanitaire mais surtout à la chute des prix du gaz sur les marchés mondiaux et du recul des exportations algériennes à travers le gazoduc Maghreb-Europe.

Ce recul s’explique par la concurrence que livrent à l’Algérie plusieurs pays, dont notamment, ironie du sort, la Russie, sur le marché européen et aussi par la baisse de la demande des principaux clients de l’Algérie qui sont l’Espagne et l’Italie. Une demande plus encore menacée par la réalisation du gazoduc Nord Stream 2 qui va relier la Russie à l’Allemagne. Ce gazoduc va certainement conforter la position de la Russie qui est devenue le leader des exportations gazières sur les marchés européen et asiatique.

Pour l’Algérie, qui dépend entièrement de ses hydrocarbures la question de l’approvisionnement de l’Espagne et du Portugal via le Gazoduc Maghreb-Europe, est aussi cruciale que vitale pour renflouer ses caisses. En effet, par ces temps qui courent, le pétrole algérien est sur le déclin et l’économie est à l’agonie, elle ne bégaie guère plus, que grâce justement aux exportations du gaz. Aussi que le média se rassure, le Maroc n’est pas dépendant de ce gazoduc, il y a lurette que le Royaume a diversifié ses revenus, d’une sage politique qui se veut être plutôt d’un peu de tout que tout d’un rien comme c’est le cas pour ce dernier point de l’Algérie qui s’accroche à ses hydrocarbures à 98%.

Aussi, pour ce qui est du flux de gaz, « Autant en emporte le vent ! » Pour nous autres à l’ouest c’est un moindre mal, puisque le contrat d’exploitation ou l’accord sur le « Gazoduc Maghreb-Europe » entre le Maroc et l’Algérie, expire, any way, à fin 2021. Cerise sur le gâteau, le gazoduc deviendra la propriété du Maroc à la date d’expiration du contrat qui très certainement après un quart de siècle d’exploitation commune, ne sera pas reconduit, autant justement, pour des raisons économiques que politiques et même un peu plus. Le Royaume récupérera 540 km de gazoduc, c’est une infrastructure qui servira avec ou sans gaz algérien, puisque le Gharb renferme quelques gisements à sortir très prochainement de ses entrailles qui se feraient une joie et un bonheur d’en être raccordé avec à la clé de grosses parts de marché toutes prêtes à être avalées et goulûment.

Or, sur ce point, le transport via le gazoduc offre un avantage compétitif indéniable comparativement au recours aux méthaniers. En effet, la capacité du pipe-line a été portée à 13,5 milliards de mètres cubes normaux (nm3), et permettait jusqu’alors, aux voisins algériens, le transit annuel de plus de 10 milliards de nm3. Modestie mise à part c’est donc du tout bon pour le Maroc. C’est que le Royaume dispose déjà de près de 700 milliards de pieds cubes de réserves dans ses sous-sols. Il est comme qui dirait qu’une place de pays producteur et exportateur de gaz naturel est à prendre dans cette région du monde. Au Maroc la blague qui tourne actuellement est à travers, une devinette : Qui crève la dalle à l’est de l’Eden ? le régime algérien pardi !