OMS : Le nombre de cas du coronavirus au plus haut niveau depuis le début de la pandémie

Le nombre de cas du Covid-19 dans le monde reste, pour la deuxième semaine consécutive, au niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie, a annoncé, mercredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Inde représentait près de la moitié des cas de coronavirus signalés dans le monde la semaine dernière et un décès sur quatre, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

Le pays était également responsable de neuf cas et décès sur 10 du coronavirus dans la région de l’Asie du Sud-Est de l’OMS au cours de la semaine dernière, selon le rapport hebdomadaire de l’agence basée à Genève.

En dehors de la situation préoccupante en Asie du Sud-Est, une légère augmentation des décès a été aussi signalée dans les Amériques et dans la région de la Méditerranée orientale. Dans le même temps, le nombre de décès a diminué en Europe, en Afrique et dans la région du Pacifique occidental.

« L’incidence des cas dans les régions de l’Europe, de la Méditerranée orientale, de l’Afrique et des Amériques a diminué, tandis que les taux du Pacifique occidental étaient comparables à ceux de la semaine précédente », a détaillé l’OMS.

Pour le continent africain, l’OMS fait état de 42.000 nouveaux cas et 1.000 nouveaux décès, soit une diminution de 15% et 13% respectivement par rapport à la semaine précédente. Dans l’ensemble, les cas et les décès ont eu tendance à diminuer depuis le pic atteint à la mi-janvier 2021.

« Cependant, les pays de la région continuent de signaler une transmission soutenue et des augmentations dans certaines zones », a souligné l’agence onusienne.

De l’autre côté de l’Atlantique, les Amériques ont recensé plus de 1,3 million de nouveaux cas et plus de 36.000 nouveaux décès.

L’Europe a signalé plus de 1,1 million de nouveaux cas et plus de 22.000 nouveaux décès, soit une nette diminution de 22% et de 12% respectivement par rapport à la semaine précédente. Dans cette région, les cas ont diminué pour la quatrième semaine consécutive, et les décès ont également baissé pour la troisième semaine consécutive.