Le ras-le-bol des courtiers d’assurances

Suite aux poursuites judiciaires entamées à leur encontre par différentes grandes compagnies, les courtiers d’assurance sortent de leurs gonds. Via l’Association des intermédiaires et entrepreneurs en assurance au Maroc (AIEA), ils annoncent officiellement leur intention de lever, à partir de demain, jeudi 6 mai, les banderoles de protestation sur les façades de leurs entreprises et bureaux.

Les courtiers d’assurance, qui en ont assez de la série de poursuites devant la justice des compagnies d’assurances, ont décidé de prendre une autre forme de contestation qui consiste à accrocher des banderoles de protestation sur les devantures de leurs sociétés et bureaux, dès demain jeudi.

Cette nouvelle mesure des courtiers et entrepreneurs d’assurances du Maroc intervient comme une étape “afin d’informer l’opinion publique de l’étendue de l’abus et de l’injustice pratiquée à leur encontre”, comme indiqué dans un communiqué de l’Association qui les représente, soulignant que cette catégorie d’entrepreneurs “souffrent depuis un certain temps de l’anéantissement économique systématique mené par les lobbies des compagnies d’assurance”.

Ces différends et litiges entre les courtiers et compagnies d’assurances a pris une telle ampleur que l’Association des Intermédiaires et Entrepreneurs en Assurance au Maroc a déclaré s’être réunie le 28 avril avec des responsables du ministère public. A cette occasion, elle leur a présenté en détail certains aspects de la relation entre les courtiers et les compagnies d’assurance, en plus d’exemples de “méthodes frauduleuses et de falsification de données et documents soumis par la plupart des responsables des compagnies d’assurances devant les tribunaux”.

Younes Boubkri, président de l’AIEA, a d’ailleurs confirmé à Hespress, que “la relation entre la compagnie et ses agents est civile et qu’elle est donc, conformément à la loi, soumise à la compétence des tribunaux commerciaux, en cas de litiges et non de ceux de première instance”.

Et d’ajouter : “C’est parce que justement ces compagnies d’assurance ont eu recours à des poursuites contre les agents courtiers devant les tribunaux de première instance que nous réagissons. Et c’est pour cette raison que dans l’espoir de notre équité, notre présentation à la présidence du Parquet comporte des détails importants avec des données exactes et des preuves à l’appui.

Boubkri va encore plus loin en citant l’exemple d’une certaine compagnie d’assurance qui a eu recours à des doubles poursuites et devant les tribunaux de première instance, et de commerce en même temps, contre les courtiers, en exigeant une compensation financière de 250 millions de centimes de DH pour chacun des tribunaux.

En outre, l’AIEA a également mis l’accent dans sa présentation aux responsables du ministère public sur un certain nombre d’affaires qui avaient envoyé des courtiers d’assurance en prison en raison de «plaintes malveillantes pour abus de confiance». Dans ce sens, l’Association a évoqué le cas de la filiale de la société allemande, Allianz, notant que les compagnies d’assurance ont recours à la concurrence avec les intermédiaires « de manière contraire à l’éthique et aux principes de concurrence libre et loyale, et épuisent ainsi leurs ressources financières pour mettre fin à leur continuité et à leur existence ». Pour sa part, Younes Boubkari tonne : « Les entreprises sont en train d’éliminer les intermédiaires en les intimidant afin de prendre le contrôle du marché ».