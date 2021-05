Banni définitivement de Twitter et de Facebook, Donald Trump crée sa propre plate-forme

L’ancien président américain Donald Trump a lancé sa propre plate-forme de communication intitulée «Du bureau de Donald J. Trump».

Selon les médias américains, cette décision intervient après celle du conseil de surveillance indépendant de Facebook de suspendre définitivement Trump de la plate-forme.

Cette nouvelle plate-forme aurait été construite par Campaign Nucleus, une société de services numériques créée par l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale.

Plusieurs articles sur le site répètent des affirmations démenties selon lesquelles l’élection présidentielle de l’année dernière a été truquée. Les utilisateurs pourront aimer les publications et les partager également sur les comptes Twitter et Facebook.

Donald Trump, avec l’ancienne première dame Melania Trump, avait également lancé un site Web du 45e président des États-Unis, plus tôt en mars.

Le site Web a été lancé dans le but de permettre aux partisans de Trump de demander leur participation aux événements, de soumettre des lettres et de demander des salutations personnalisées.

Sous-section du site Web de Trump, la plate-forme de communication permettra à l’ancien président américain de communiquer directement avec ses abonnés, de publier des photos, des vidéos, des commentaires et des articles.

Trump a été banni de Twitter et suspendu de Facebook en janvier, après avoir à un rassemblement à Washington, DC, qui a entraîné l’assaut d’une foule sur le bâtiment du Capitole, qui a causé au moins cinq morts. Les messages auraient incité à la violence.

L’ancien président des Etats-Unis ne sera jamais autorisé à revenir sur Twitter même s’il se présente à nouveau aux élections et gagne, selon le directeur financier de la société.

Tout au long de sa présidence, les réseaux sociaux se sont efforcées de modérer l’un de leurs utilisateurs les plus populaires et les plus instables.

À maintes reprises, Trump a testé les limites de ce qu’il pouvait dire, violant les interdictions contre la désinformation électorale, glorifiant la violence et les mensonges à propos du coronavirus.